Suspenden exportación de ganado de Sonora a EE. UU. por sospecha de fiebre aftosa

Síntomas de fiebre aftosa sería la causa de la suspensión. Foto: Cuartoscuro

La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó la suspensión temporal de la exportación de ganado hacia Estados Unidos, luego de detectar una lesión en un animal durante una inspección sanitaria. El hallazgo activó los protocolos preventivos mientras se realizan pruebas para descartar la presencia de fiebre aftosa. En caso de descartar alguna afectación, la exportación volvería a su normalidad el día martes 20 de octubre.

En caso de que los resultados de laboratorio confirmen que el caso es negativo a Fiebre Aftosa, las actividades de exportación se reanudarán el próximo martes, operando conforme al calendario establecido por la aplicación de citas de la UGRS.

UGRS detecta lesión sospechosa y activa protocolos sanitarios

A través de un comunicado, la organización explicó que la lesión identificada coincide con algunos síntomas de la fiebre aftosa, enfermedad de reporte obligatorio ante las autoridades sanitarias.

La Unión Ganadera informó lo siguiente:

“A los productores y a la opinión pública que, derivado de la detección de un afta en un animal durante la inspección de ganado, el día de hoy se detuvo de manera temporal el proceso de exportación hacia los Estados Unidos. Esta medida se adopta debido a que la presencia de dicha lesión coincide con los síntomas de la Fiebre Aftosa, enfermedad catalogada como de reporte obligatorio ante las autoridades sanitarias.”

Como parte del procedimiento, especialistas del Comité de Fomento y Protección Pecuaria (CPA) tomaron una muestra de la lesión, que será enviada a un laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en la Ciudad de México.

El análisis permitirá descartar la fiebre aftosa, ya que sus síntomas pueden confundirse con los de la estomatitis vesicular, enfermedad que, de acuerdo con el comunicado, no representa un riesgo zoosanitario de la misma naturaleza.

Bloqueo de exportación podría durar hasta 60 días

Entre las medidas preventivas anunciadas por la UGRS se encuentra el regreso a su lugar de origen de todo el ganado que permanecía en las instalaciones de la estación cuarentenaria.

Asimismo, se estableció un bloqueo temporal de 60 días para el ganado destinado a exportación mediante el Registro Electrónico de Movilización (REMO).

“Se regresa a su lugar de origen a todo el ganado que se encontraba en las instalaciones de la estación cuarentenaria y se bloquea temporalmente al ganado para exportación durante 60 dias a través del REMO.”

El personal de la Unión Ganadera también realiza labores exhaustivas de limpieza y desinfección en las instalaciones para prevenir posibles riesgos sanitarios.

La organización señaló que, si los resultados de laboratorio descartan la presencia de fiebre aftosa, las actividades de exportación se reanudarán el próximo martes, conforme al calendario establecido en la aplicación de citas de la UGRS.

Unión Ganadera pide reforzar las inspecciones del ganado

Ante esta situación, la administración de la Unión Ganadera Regional de Sonora hizo un llamado a las y los médicos veterinarios para fortalecer las revisiones sanitarias del ganado desde su lugar de origen.

El objetivo es identificar y reportar oportunamente cualquier lesión o síntoma sospechoso ante las autoridades correspondientes.

Por el momento, la reanudación de las exportaciones está sujeta a los resultados oficiales de laboratorio, que determinarán si se descarta la presencia de fiebre aftosa.

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