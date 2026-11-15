Ataque armado deja tres hombres muertos y una mujer herida en Tabasco

Tres muertos y un herido tras ataque armado en Tabasco. Foto: Cuartoscuro/Getty

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este domingo en la colonia Gaviotas Sur, en Villahermosa, Tabasco, dejó un saldo de tres hombres muertos y una mujer lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en un domicilio de la calle Ciruelos, donde un grupo de hombres armados sorprendió a varias personas y abrió fuego contra ellas.

Tras el ataque, elementos de la Guardia Estatal desplegaron un operativo en la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) inició las diligencias correspondientes.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos legales.

Fiscalía de Tabasco investiga ataque en Gaviotas Sur

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que inició las investigaciones por los hechos violentos en la colonia Gaviotas Sur.

La institución detalló que participan agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y personal de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, quienes realizan el levantamiento de indicios y recaban información para establecer cómo ocurrió la agresión.

Asimismo, indicó que desarrolla distintas líneas de investigación para identificar a las personas que pudieran estar relacionadas con el ataque y proceder conforme a derecho.

La Fiscalía también señaló que dará seguimiento al estado de salud de la mujer lesionada, cuya condición no fue detallada.

Foto: FGET

No reportan detenidos por el ataque armado

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos ni han dado a conocer el posible móvil de la agresión.

En el lugar donde ocurrió el ataque fueron colocadas varias veladoras en memoria de los hombres que perdieron la vida.

La Fiscalía de Tabasco pidió a la ciudadanía utilizar sus canales institucionales para aportar información que pueda contribuir a las investigaciones.

La dependencia indicó que dará a conocer nuevos detalles conforme avance la investigación y las condiciones legales lo permitan.

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