Matan a funcionaria en presunto intento de asalto en la Autopista del Sol en Guerrero

Foto: Getty Images | Ilustrativa

Jadia Guadalupe García Valdovinos, funcionaria y esposa del exalcalde priista de Olinalá, José Juan Herrejón Ortiz, fue asesinada a balazos en un presunto intento de asalto en la Autopista del Sol, en Guerrero.

De acuerdo con primeros informes, el incidente ocurrió cerca de las 17:00 horas del sábado 14 de noviembre cerca de la caseta del Paso Morelos, en el municipio de Huitzuco de los Figueroa.

La pareja circulaba en dirección a Chilpancingo cuando sufrieron un presunto intento de asalto, en el que recibieron impactos de bala. Jadia Guadalupe García habría muerto en la zona, mientras que el exalcalde de Olinalá, José Juan Herrerón, resultó ileso.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al área de mortuoria del Hospital General IMSS-Bienestar de Huitzuco, según versiones periodísticas. Se solicitó la intervención de agentes de la Policía Investigadora Ministerial y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para practicar la necropsia de ley.

Las autoridades judiciales habrían clasificado el delito inicialmente como homicidio calificado, cometido de manera dolosa. Sin embargo, no hay un informe oficial sobre las circunstancias del ataque en la Autopista del Sol contra la exfuncionaria ni sobre alguna posible detención en Guerrero.

Lamentan fallecimiento de Jadia Guadalupe García

Jadia Guadalupe García trabajaba en la Secretaría de Salud de Guerrero, entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado.

La dependencia confirmó el fallecimiento, publicando una esquela donde externó sus condolencias a familiares y personas cercanas.

“La Secretaría de Salud Guerrero expresa su más sentido pésame por el sensible fallecimiento de la Dra. Jadia Guadalupe García Valdovinos. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, reconociendo su entrega, profesionalismo y calidad humana. Descanse en paz.”

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