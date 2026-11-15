Periodista Eduardo Flores Salado es localizado sin vida; Fiscalía investiga homicidio

Aún se investiga el crimen del periodista. Foto: Especial

El periodista Eduardo Flores Salado fue localizado sin vida la noche del sábado 14 de noviembre en las inmediaciones del poblado de La Sabana, en la periferia de Acapulco, Guerrero.

El hallazgo ocurrió cerca de las 22:00 horas en la calle Revolución, de la colonia Canuto Nogueda.

De acuerdo con reportes policiacos, la víctima presentaba golpes y habría sido estrangulada. Vestía una playera negra y un short amarillo; además, se encontraba descalzo.

La zona fue acordonada por agentes policiacos para realizar las diligencias periciales y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde fue identificado por sus familiares.

¿Quién era el periodista Eduardo Flores Salado?

Eduardo Flores Salado tenía una trayectoria de más de 18 años en medios de comunicación, con colaboraciones en prensa escrita y radio.

Actualmente, se desempeñaba como reportero de información general en la multiplataforma Enfoque Informativo.

Fiscalía de Guerrero investiga homicidio calificado

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado tras el hallazgo del periodista.

La dependencia señaló que continuará con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del crimen.

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