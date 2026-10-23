Detienen a director de la Policía de Emiliano Zapata, Tabasco; lo acusan de narcomenudeo

El director de la policía fue detenido en un operativo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Durante la madrugada de este viernes, los agentes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco arrestaron al director de la Policía Municipal de Emiliano Zapata, Cleofas Juárez Lara, durante un operativo en el que participaron decenas de agentes y se catearon varios inmuebles.

Al respecto, el fiscal de Tabasco, Oscar Tonathiu Vázquez Landeros, confirmó que el arresto del director de la Policía Municipal de Emiliano Zapata fue por los delitos de narcomenudeo, cohecho y amenazas; además, fueron detenidas varias personas más en la movilización.

¿Qué más se sabe del caso?

De igual forma, Vázquez Landeros explicó que no hay una investigación formal contra el alcalde de Emiliano Zapata, Armín Marín Saury, e incluso, el titular de la FGE recordó que el aseguramiento de una avioneta con droga el 11 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata fue un operativo de las fuerzas federales y no del estado.

Por su parte, el alcalde de Armín Marín, quien es emanado de Movimiento Ciudadano (MC), viajó este viernes a la ciudad de Villahermosa y visitó una estación de radio local, donde solicitó al Gobierno de Tabasco una reunión para atender el tema.

Cabe recordar que, en mayo de este año, hubo una gran polémica en torno al aseguramiento de una avioneta cargada con droga, la cual ingresó de manera ilegal a México a través de la frontera entre Tabasco y Guatemala, pero fue asegurada en una pista clandestina oculta en el municipio de Emiliano Zapata.

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