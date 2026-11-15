Trump culpa a Biden por caos aéreo en EE. UU.; exige al Congreso 30 mil millones de dólares

Trump culpa a Biden y pide más dinero al congreso por parón de aviones. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó este domingo 15 de noviembre al Gobierno de Joe Biden por las condiciones del sistema de control aéreo, luego de la suspensión nacional de vuelos del viernes, que continúa provocando cancelaciones y retrasos en distintos aeropuertos del país.

A través de su red social Truth Social, el mandatario criticó la gestión de su antecesor y exigió al Congreso estadounidense aprobar recursos para modernizar la infraestructura aérea, tras la falla que obligó a detener los despegues durante más de cuatro horas.

Trump aseguró que la administración de Biden fue un “desastre” para la aviación estadounidense y sostuvo que se gastaron grandes cantidades de dinero sin resolver los problemas del sistema.

“Todo lo que tocaron terminó mal”, escribió el presidente republicano.

También acusó al Gobierno anterior de dejar un sistema antiguo en peores condiciones y afirmó que su administración ya comenzó los trabajos de modernización.

Trump exige recursos al Congreso para modernizar el control aéreo

Tras la paralización de vuelos, Donald Trump pidió al Congreso aprobar rápidamente nuevos fondos para actualizar los sistemas de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

La administración estadounidense solicitó 30 mil 100 millones de dólares adicionales para atender las deficiencias de infraestructura, luego de las afectaciones registradas desde el viernes 13 de noviembre.

El mandatario sostuvo que los trabajos deben realizarse de manera integral y no mediante inversiones parciales.

“Ya hemos comenzado los trabajos, pero deberían hacerse todos de una vez, no a cuentagotas”, señaló.

Trump también aseguró que buena parte del sistema de control aéreo estadounidense tiene alrededor de 50 años de antigüedad.

El Congreso ya había aprobado 12 mil 500 millones de dólares para modernizar la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Por su parte, durante la administración de Joe Biden se aprobó una ley de infraestructura que contemplaba 25 mil millones de dólares para aeropuertos, torres de control y mejoras del sistema aéreo.

Estos antecedentes forman parte del debate sobre las inversiones realizadas durante distintas administraciones estadounidenses.

Más de mil 500 vuelos cancelados este domingo en EE. UU.

Mientras Trump responsabilizaba a su antecesor, las aerolíneas estadounidenses continuaban enfrentando las consecuencias de la suspensión nacional de despegues.

De acuerdo con el sitio de seguimiento FlightAware, hasta las 10:00 horas del este de Estados Unidos de este domingo se contabilizaban:

Mil 569 vuelos cancelados

2 mil 737 vuelos retrasados

Entre los aeropuertos afectados se encuentran el O’Hare de Chicago, Hartsfield-Jackson de Atlanta, John F. Kennedy de Nueva York, Dallas-Fort Worth en Texas y Boston Logan.

La suspensión del viernes duró más de cuatro horas y afectó a miles de operaciones aéreas, tanto comerciales como privadas.

Aunque las autoridades autorizaron la reanudación de los despegues esa misma noche, las cancelaciones continuaron durante el sábado y domingo.

La interrupción también provocó que aeronaves y tripulaciones quedaran fuera de sus posiciones programadas, lo que complicó la recuperación de los itinerarios.

¿Qué provocó la suspensión de vuelos en Estados Unidos?

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, explicó que el incidente ocurrió durante trabajos de mantenimiento para sustituir cableado antiguo de cobre por fibra óptica.

Las labores estaban a cargo de L3Harris, empresa contratista que proporciona servicios a la FAA desde hace más de 20 años.

Según Duffy, durante los trabajos se produjo una sobrecarga de información en equipos de comunicación, lo que afectó las conexiones utilizadas por los controladores aéreos.

El problema también provocó interrupciones en la recepción de información de radares.

Las autoridades investigan si el incidente fue consecuencia de un error humano, una instalación incorrecta o una falla en los equipos utilizados.

El funcionario señaló que no existen indicios de un ciberataque relacionado con la suspensión de operaciones.

La FAA decidió detener los despegues como medida preventiva ante las dificultades para garantizar la estabilidad de las comunicaciones.

¿Cuándo se normalizarán los vuelos en EE. UU.?

El secretario de Transporte, Sean Duffy, estimó este domingo que las operaciones aéreas podrían recuperar su funcionamiento habitual entre el cierre de la jornada y el lunes 16 de noviembre.

“Para el final del día de hoy, o a más tardar mañana, creo que volveremos a la normalidad”, declaró a NBC.

Las autoridades estadounidenses mantienen las labores para restablecer los itinerarios y determinar las causas de la falla.

Mientras tanto, los pasajeros con vuelos programados desde o hacia Estados Unidos deben consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus operaciones, ante la posibilidad de nuevas modificaciones en los horarios.

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