“Hijo de Taddei gastó en una noche lo que no ganamos en un año”: trabajador del INE en Tabasco

Ricardo López, empleado del INE. Foto: Armando de la Rosa

Decenas de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) en Villahermosa, Tabasco, se sumaron a la protesta nacional y se declararon en paro de brazos caídos.

“Su hijo se gastó 200 mil pesos en una noche y nosotros como personal del Instituto no lo ganamos ni en un año”, declaró Ricardo López, empleado del INE en Villahermosa, al comparar su salario con el gasto que, según reportes de noticieros citados por él, realizó el hijo de Guadalupe Taddei durante un viaje a París.

El trabajador vinculó el descontento con los señalamientos sobre proveedores que cobran millones de pesos en contratos con el instituto, mientras los empleados reciben salarios que consideran bajos.

Empleado del INE cuestiona gasto del hijo de Taddei en París

Ricardo López retomó lo que aseguró haber visto en los noticieros sobre el gasto del hijo de Taddei y cuestionó la diferencia frente a los ingresos del personal del INE.

“Nosotros como personal del Instituto no lo ganamos ni en un año”, insistió durante la protesta. El empleado explicó que 14 trabajadores del módulo donde labora participan en el paro.

En las instalaciones de atención del INE ubicadas en la avenida Gregorio Méndez Magaña, en Villahermosa, los empleados salieron de sus oficinas y colocaron una lona en la entrada para exigir mejoras laborales.

Trabajadores del INE en Tabasco exigen aumento salarial del 25%

Juliana de la Cruz Jiménez, funcionaria del INE en Villahermosa consultada por Uno TV, explicó que la movilización busca un aumento salarial del 25% y la retabulación de sus sueldos.

La empleada señaló que todos los módulos de atención de la capital tabasqueña se sumaron a la protesta y permanecían sin funcionar.

“Estamos haciendo esta movilización para solicitar la retabulación de nuestro salario”, expresó.

Solicitaron retabulación salarial desde 2025

De acuerdo con Juliana de la Cruz Jiménez, los trabajadores enviaron correos electrónicos desde 2025 para solicitar una revisión de sus salarios, pero no obtuvieron respuesta.

La funcionaria explicó que el paro busca que sus demandas sean tomadas en cuenta como parte de la movilización nacional.

Los inconformes explicaron que no tienen intención de bloquear calles y únicamente van a permanecer en paro de labores hasta que la situación pueda resolverse a nivel nacional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.