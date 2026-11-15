Nuevo precio del gas LP: consulta cuánto costará del 15 al 21 de noviembre de 2026

Gas LP. Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó la lista de precios máximos del gas LP que estarán vigentes del 15 al 21 de noviembre de 2026 en las distintas regiones de México.

Las tarifas establecen el límite que pueden cobrar los distribuidores a los consumidores finales, tanto para la venta por kilogramo como por litro, con IVA incluido.

Los precios cambian dependiendo del municipio, por lo que una misma entidad puede registrar diferentes costos. Estos son algunos de los montos para esta semana.

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📅 Vigencia del 15 al 21 de noviembre de 2026 pic.twitter.com/CVCQEPk1Bj — Comisión Nacional de Energía (@CNE_Mex) November 14, 2026

¿Qué precio tiene el gas LP en la Ciudad de México?

Para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el precio máximo del gas LP se mantiene en 20.80 pesos por kilogramo y 11.23 pesos por litro.

Esto significa que un cilindro de 20 kilogramos puede alcanzar un costo máximo de 416 pesos durante el periodo establecido por la CNE.

Foto: CNE

¿En el Estado de México cuesta lo mismo?

No necesariamente. En el Estado de México los precios varían de acuerdo con el municipio y la región.

Como referencia, el promedio estatal se ubica en 20.72 pesos por kilogramo y 11.19 pesos por litro. En Toluca, por ejemplo, el precio máximo reportado es de 20.81 pesos por kilogramo.

Por ello, es importante consultar la tarifa correspondiente a cada localidad antes de solicitar el servicio.

Foto: CNE.

¿Cómo se comporta el precio del gas LP en el resto del país?

Estos son algunos precios máximos registrados en distintas localidades:

En Guadalajara, el precio máximo es de 20.97 pesos por kilogramo y 11.33 pesos por litro. Sin embargo, el promedio estatal es mayor, por lo que las tarifas pueden cambiar en otros municipios.

Foto: CNE

En Acapulco de Juárez, el kilogramo de gas LP alcanza los 21.41 pesos, mientras que el litro cuesta 11.56 pesos.

En Chilpancingo de Bravo, el precio máximo es de 21.08 pesos por kilogramo y 11.39 pesos por litro.

Foto: CNE

En Ensenada, el precio máximo se ubica en 20.55 pesos por kilogramo y 11.10 pesos por litro.

En La Paz, el kilogramo cuesta hasta 24.38 pesos. En Comondú, el precio llega a 25.19 pesos por kilogramo y 13.60 pesos por litro.

Foto: CNE

¿Dónde es más barato y más caro el gas LP en México?

Entre los precios más bajos reportados para esta semana se encuentra el municipio de Camargo, Tamaulipas, donde el kilogramo cuesta 18.34 pesos y el litro 9.90 pesos.

Foto: CNE

En contraste, Comondú, Baja California Sur, registra uno de los precios máximos más elevados del país, con 25.19 pesos por kilogramo y 13.60 pesos por litro.

La diferencia entre ambas localidades muestra la variación que puede existir en el costo del combustible dependiendo de la región.

¿Dónde consultar la lista completa de precios del gas LP?

La CNE publica semanalmente los precios máximos aplicables por municipio y modalidad de venta. Para conocer la tarifa correspondiente a tu localidad, puedes consultar el documento oficial:

Consulta aquí la lista de precios máximos del gas LP del 15 al 21 de noviembre de 2026.

Recuerda que estos precios estarán vigentes únicamente del 15 al 21 de noviembre de 2026. Los distribuidores pueden vender por debajo del máximo establecido, pero no deben rebasar la tarifa autorizada para cada región.

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