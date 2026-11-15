Riñas, sillazos y portazo: el caos se apodera de festival en Acapulco

Festival en Acapulco termina en caos Foto: Pexels

El Tonic Fest vivió diversas riñas y caos, según videos y reportes que circulan por las redes sociales, se puede ver a personas lanzando sillas o ingresando sin boletos tras dar un “portazo”.

El evento, que se celebró del 12 al 14 de noviembre en Playa Tamarindos, Acapulco, prometía una fiesta musical con la participación de artistas como Gloria Trevi, Santa Fe Klan, Marco Antonio Solís, Banda El Recodo y Piso 21.

Disturbios en el Tonic Fest de #Acapulco obligan a cancelar el show de Kenia OS



Asistentes derribaron vallas y lanzaron sillas en Playa Tamarindos pic.twitter.com/NZ0dmVSLcp — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 15, 2026

¿Qué pasó durante el Tonic Fest 2026?

Fue durante la noche del viernes cuando un grupo de personas se mantenía a las afueras de la zona bardeada, quienes terminaron por derribar las vallas de seguridad y así poder ingresar sin boleto al evento.

Este hecho ocurrió mientras el rapero Santa Fe Klan se encontraba dando su show, solicitando a la organización que se permitiera el acceso a las personas que estaban afuera.

Asimismo, en otras grabaciones se pueden apreciar diversas riñas entre los asistentes, quienes comenzaron a lanzar sillas metálicas, aunque al momento no existe un reporte sobre posibles personas lesionadas o daños causados durante estos hechos.

✅ #ACAPULCO | DERRIBAN LÁMINAS DEL TONIC FEST, QUEDA LIBRE EL PASO



Asistentes retiraron las láminas que bloqueaban la vista y el acceso en la zona del Tonic Fest la noche de este viernes 🎪. El video circula en redes locales con más de 150 reacciones. Hasta el momento no hay… pic.twitter.com/qYCiMwNy2t — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) November 15, 2026

Kenia Os cancela su presentación en Tonic Fest 2026

Una de las artistas más esperadas para este festival era Kenia Os, pero fue su equipo quien anunció la cancelación de su presentación, programada para el sábado 14 de noviembre, debido al incumplimiento de las condiciones de producción, logística y seguridad acordadas con los organizadores.

Por su parte, Tonic Fest emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el espectáculo de la cantante no se llevaría a cabo.

“Lamentamos informar que, por motivos ajenos a la organización, la presentación de Kenia OS programada para Tonic Fest 2026 no podrá llevarse a cabo”, señaló.

Asimismo, los organizadores ofrecieron una disculpa a los seguidores de la artista que esperaban su presentación y agradecieron su comprensión ante la cancelación.

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