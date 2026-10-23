Hernán Bermúdez Requena es acusado de desaparición forzada

Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de la “Barredora”. Foto: Cuartoscuro

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, habría sido acusado por la Fiscalía General del Estado de desaparición forzada, con lo que se suma al proceso del señalado como líder y fundador del grupo la Barredora.

Al respecto, el fiscal general del estado, Oscar Tonathiu Vázquez Landeros, explicó que ya se cumplió con el trámite legal, ya que el 23 de octubre se cumple el plazo fijado por el juez para formalizar la acusación.

“El fiscal del Ministerio Público corresponde presentando la acusación en contra de la persona que usted me refiere, que todavía se presume inocente. (¿Y ahorita qué va a pasar ya del juicio?) Vamos a esperar y la apertura. (¿Finalmente qué delito se le imputa o de qué?) En este momento le hago referencia por desaparición”. Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal general de Tabasco

El funcionario explicó que el juicio avanzará en otra etapa y las audiencias seguirán siendo virtuales en los juzgados de Villahermosa, ya que Hernán Bermúdez permanece detenido en el penal del Altiplano en el Estado de México.

¿Qué se sabe del caso de Hernán Bermúdez Requena?

Hernán Bermúdez Requena, quien estuviera a cargo de la seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hérnandez, es señalado como fundador del grupo criminal la “Barredora”, grupo dedicado a narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés en el sureste de México.

El “Abuelo”, como también es conocido Bermúdez Requena, es acusado por los delitos de:

Asociación delictuosa

Extorsión

Secuestro exprés

Tras su llegada a México, luego de su extradición, el presunto líder de la Barredora ingresó al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde permanece a la espera de la resolución de la autoridad.

Desde el penal, el exsecretario de Seguridad de Tabasco envió una carta pública en la que se declaró inocente y acusó ser víctima de persecución política.

Incluso, alertó por presuntas “decisiones judiciales fabricadas por terceros”.

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