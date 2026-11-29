Foto: Melina Ochoa

El pueblo mágico de Tula, Tamaulipas, hizo historia al conseguir un récord Guinness con 447 personas portando la tradicional cuera tamaulipeca, superando el mínimo requerido de 250 personas en la categoría “Mayor número de personas vistiendo chamarra de cuero”, según la validación de Guinness World Records.

La cuera es una prenda artesanal de piel, reconocida por sus grecas, flecos y decoraciones que la convierten en una pieza única de la identidad cultural del estado.

Ángel Mendoza Reina, artesano de la cuera, explicó a Uno TV que el origen de esta vestimenta se remonta a los antiguos vaqueros, quienes la utilizaban para protegerse de las ramas, las espinas y las bajas temperaturas durante sus jornadas en el campo.

Esta emblemática prenda norteña cuenta con Indicación Geográfica Protegida, otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), un reconocimiento que protege su autenticidad y el trabajo de las familias artesanas de Tula y Ciudad Victoria.

La entrega del reconocimiento Guinness se realizó en el marco del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026, que tiene como sede Tampico, Tamaulipas.

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