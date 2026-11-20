Revela nuevos videos de OVNIS Foto: Pentágono

El Gobierno de Estados Unidos publicó este 20 de noviembre videos de objetos voladores no identificados (OVNIS), documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y reportes de incidentes registrados por las autoridades estadounidenses.

Estos documentos forman parte de la octava entrega de archivos sobre fenómenos anómalos no identificados (FANI) que son publicados por el Pentágono gracias al Sistema Presidencial de Desclasificación y Registro de Encuentros con Fenómenos Anómalos No Identificados (PURSUE), después de que el presidente Donald Trump ordenara su divulgación el 19 de febrero de 2026, lo que dio paso a la primera entrega el 8 de mayo de ese mismo año

En esta ocasión se incluyen grabaciones militares e investigaciones de la CIA, motivo por el cual en Unotv.com te hablaremos sobre estos archivos desclasificados.

Foto: Pentágono

¿Qué muestran los tres videos de OVNIS publicados por el Pentágono?

Entre los archivos publicados se encuentran algunos videos pertenecientes a grabaciones militares que el Comando Central de Estados Unidos entregó a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) y corresponden a los años 2020, 2023 y 2026.

Video de 2020 (20 segundos): en este clip se muestra un área de contraste que se desplaza de derecha a izquierda, mientras el sensor infrarrojo ajusta su posición.

Video de 2023 (13 segundos): captado a través de un sistema electroóptico e infrarrojo, muestra un área de contraste que permanece generalmente en el centro del encuadre.

Video de 2026 (54 segundos): en este metraje se aprecian múltiples áreas de contraste que son rastreadas por el sensor.

Cabe señalar que en las descripciones de los videos se aclara que son únicamente informativas, por lo que no representan una conclusión sobre la relevancia u origen de estos fenómenos registrados.

¿Qué revelan las investigaciones de la CIA sobre los OVNIS?

Entre los archivos publicados se encuentran documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en donde se informa sobre cómo las autoridades estadounidenses investigaban reportes de objetos voladores a mitad del siglo XX.

Entre estos informes, uno de 1952 señala que el Centro de Inteligencia Técnica Aérea (ATIC) había recibido aproximadamente mil 500 reportes oficiales desde 1947, de los cuales 250 se registraron durante julio de 1952.

De estos, cerca de un 20% fueron clasificados como inexplicables, asimismo, se documenta una discusión sobre objetos que no producían ruido ni llamaradas, dificultando la explicación de su posible funcionamiento.

Foto: Pentágono

¿Qué casos de OVNIS se investigaron en Estados Unidos?

Los archivos incluyen varios informes de la Fuerza Aérea sobre incidentes. Un ejemplo de esto son los de:

Michigan, 13 de octubre de 1957

Dos observadores reportaron haber visto cerca del lago Erie un objeto gris plateado con forma de campana, que emitía un zumbido agudo.

Según el informe, el objeto se estabilizó a una altura estimada de mil 500 pies y se desplazó durante aproximadamente 8 a 10 segundos antes de desaparecer detrás de los árboles.

Texas, 2 y 3 de noviembre de 1957

Seis testimonios describieron luces y objetos brillantes de forma ovalada en Levelland, Smyer, Shallowater y Sundown.

Los testigos también reportaron fallas temporales en motores, faros, radios y sistemas eléctricos de vehículos.

Foto: Pentágono

¿Qué casos internacionales de OVNIS aparecen en los archivos?

Dentro de los documentos también hay registros de sucesos ocurridos fuera del país norteamericano, como Japón o la Unión Soviética.

Los documentos también incluyen reportes relacionados con Japón, la Unión Soviética y Perú durante 1957.

Japón y la Unión Soviética

Un informe estadounidense recoge información publicada el 2 de octubre de 1957 por el periódico japonés Tokyo Shimbun, que citaba una publicación científica soviética sobre la supuesta fabricación de una aeronave circular de despegue vertical.

Sin embargo, el documento no confirmaba que la Unión Soviética estuviera construyendo dicho vehículo.

¿El Pentágono confirmó la existencia de extraterrestres?

Algo importante que hay que destacar es que el Departamento de Guerra de Estados Unidos señala que las publicaciones corresponden a casos sin resolver, motivo por el que no han podido determinar definitivamente la naturaleza de los fenómenos.

Por el momento, se menciona que el Gobierno estadounidense continuará revisando y divulgando documentos relacionados con estos fenómenos a medida que sean identificados y desclasificados.



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