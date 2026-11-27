Rosa Icela, secretaria de Gobernación. Fotos: Cuartoscuro/Uno TV

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llegó cerca de las 10 de la mañana al Polideportivo de Ciudad Victoria para encabezar la Mesa de Diálogo de la Región Noreste 2026 con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

¿Qué colectivos participan en la mesa de diálogo en Ciudad Victoria?

En el encuentro participan colectivos de búsqueda de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, así como autoridades federales y estatales.

Los representantes de los colectivos ingresaron al Polideportivo antes de la llegada de la titular de Gobernación para participar en la reunión y exponer sus demandas y los asuntos pendientes en materia de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

¿Qué busca la Mesa de Diálogo de la Región Noreste 2026?

La reunión busca establecer un espacio de diálogo entre las familias de personas desaparecidas y las instituciones responsables de las labores de búsqueda, investigación e identificación.

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