Foto: Especial

Desde la tarde-noche del viernes y este sábado, el Cerro El Zamorano, ubicado en el municipio de Colón, se pintó de blanco tras la caída de aguanieve registrada en la zona más alta de Querétaro.

El fenómeno se presentó en la zona de las antenas, en la cima del cerro, que alcanza aproximadamente los 3 mil 340 metros sobre el nivel del mar y es considerado el punto más alto del estado. Videos difundidos en redes sociales muestran el paisaje cubierto de nieve, un fenómeno poco habitual en esta zona montañosa.

La nevada se registró en el marco de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027, que se desplazó sobre el occidente de México, en interacción con la masa de aire ártico que impulsó al frente frío 8.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la noche del viernes se extendió la probabilidad de caída de nieve o aguanieve a zonas ubicadas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar en Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Veracruz y Ciudad de México.

Para Querétaro se pronosticaron lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas.

“Se encuentra presente la primera tormenta invernal, lo que derivó en caída y presencia de aguanieve en la parte alta del lugar conocido como las Antenas del Zamorano” Luis Fernando Ibarra Casas / secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro informó que este sábado prevaleció el ambiente frío en toda la entidad, con lluvias ligeras y aguanieve en partes altas, por lo que se exhortó a la población a abrigarse adecuadamente y extremar precauciones al transitar por carreteras húmedas o zonas serranas.

“No es posible accesar, el mismo ejido ha restringido el acceso, derivado de los acontecimientos que se han registrado y pues no arriesgarse y extremar precauciones. Igual a los conductores, la cinta asfáltica se encuentra mojada, lo cual puede propiciar un accidente” Luis Fernando Ibarra Casas / secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Por su parte, el Gobierno Municipal de Colón hizo un llamado a la ciudadanía a no subir al Cerro El Zamorano hasta nuevo aviso, debido a las bajas temperaturas, la niebla, el pavimento resbaloso y el riesgo de accidentes, y a reportar cualquier emergencia a la línea 9-1-1.

Finalmente, la autoridad colonense enfatizó que el Cerro El Zamorano se mantiene cerrado al público como Área Natural Protegida, por lo que se pide respetar los accesos y las indicaciones de las autoridades.

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