Tampico inaugura Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos Foto: Gobierno de Tamaulipas

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador Américo Villarreal Anaya inauguran en Tampico el encuentro que reúne a representantes de los 177 Pueblos Mágicos del país, más de mil 500 participantes y más de 400 experiencias comunitarias.

Al reconocer el potencial turístico de Tamaulipas y el trabajo que realiza para desarrollar nuevos productos y experiencias, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, inauguró, junto al gobernador Américo Villarreal Anaya, el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios, que tiene como sede Tampico.

Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos reúne a más de mil 500 participantes

Ante representantes de los 177 Pueblos Mágicos, alcaldes y alcaldesas y prestadores de servicios turísticos, Josefina Rodríguez destacó la participación de más de mil 500 personas y más de 400 experiencias comunitarias.

La funcionaria federal agradeció al Gobierno de Tamaulipas por organizar por primera vez este encuentro en la entidad.

“Quiero aquí solamente reconocer y agradecer el trabajo del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Gracias, gobernador, por todo su apoyo, por entrarle a realizar este evento por primera vez en su estado, que sí, lo repito, es la joya escondida, como tenemos muchas, y que hoy tenemos la oportunidad de que las más de 1500 personas que hemos venido a conocer Tampico”, precisó durante la inauguración.

Asimismo, destacó el incremento de visitantes y la conectividad del estado, además del desarrollo de nuevos segmentos turísticos.

“Tiene un incremento de visitantes de manera muy importante, más del 5 %, más conectividad, más segmentos, pero sobre todo hay que reconocer cuando un estado que no es turístico de alguna manera de forma nata se ve en la tarea de crear producto turístico; ahí está el reto”, dijo.

Encuentro de Pueblos Mágicos 2026 tendrá enfoque sustentable

Rodríguez Zamora también destacó que esta edición tiene un enfoque sustentable, al convertirse en el primer encuentro de este tipo que incorpora criterios de sostenibilidad, entre ellos el uso de materiales de cartón reciclable en los espacios de las entidades participantes, que posteriormente podrán reutilizarse como puntos de información turística.

Entre las medidas se encuentra el uso de materiales de cartón reciclable en los espacios de las entidades participantes, que posteriormente podrán reutilizarse como puntos de información turística.

Américo Villarreal destaca respaldo de Claudia Sheinbaum al turismo de Tamaulipas

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia turística, el cual calificó como excepcional, al señalar que esta industria ha despegado como nunca durante su administración.

El mandatario estatal atribuyó estos resultados a la visión humanista que se ha impulsado durante su gestión.

“El respaldo de nuestra presidenta ha tocado todos los ámbitos del desarrollo y bienestar de la población de nuestros 43 municipios. Hoy aquí hay una prueba fehaciente de que unidos hemos podido colocar a Tamaulipas en la agenda turística nacional, lo cual es un orgullo y un compromiso que persiste“, manifestó.

También agregó que su administración ha aprovechado la diversidad y las tradiciones de Tamaulipas para atraer a más visitantes.

“El flujo de turistas que ha llegado a nuestra tierra en los últimos cuatro años rompe sus propios récords año tras año“, refirió Villarreal Anaya.

Conmemoran 25 años de los Pueblos Mágicos

En el marco del 25º. aniversario de los Pueblos Mágicos, Josefina Rodríguez Zamora y Américo Villarreal Anaya develaron una placa alusiva a esta celebración.

La secretaria de Turismo explicó que el encuentro tiene la función de conectar comunidades y experiencias, además de facilitar la comercialización directa y la capacitación en el sector turístico.

Durante el acto también entregó un reconocimiento al gobernador de Tamaulipas.

Al dar la bienvenida, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, señaló que el evento representa una oportunidad para compartir con México la historia, la cultura y la hospitalidad de la gente, así como recibir a los representantes de los Pueblos Mágicos de Tula y Mier, representantes del estado.

“Tampico es una ciudad que nació y creció como punto de encuentro“, expresó.

También señaló que el turismo debe representar una oportunidad para generar bienestar, preservar la identidad y construir un desarrollo que beneficie a las comunidades.

¿Qué actividades tendrá el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026?

El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026 comprende cuatro días de actividades, conferencias magistrales, citas de negocios y cinco pabellones: Pueblos Mágicos, Gastronómico, Cultural, Artesanal, Hecho en Tamaulipas y Hecho en Tampico.

Además, contempla actividades culturales y se esperan 15 mil visitantes diarios.

Previo a la inauguración, la secretaria de Turismo federal impartió una conferencia a la que asistió el gobernador Américo Villarreal, quien también recorrió los stands de los Pueblos Mágicos.

¿Dónde se realiza el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026?

El encuentro se desarrolla en ocho áreas conectadas alrededor de la Laguna del Carpintero, en Tampico:

Teatro Metropolitano

Jardín de las Artes

Expo Tampico

Velaria

Recinto Ferial

Unidad Deportiva

Laguna del Carpintero

Parque Metropolitano

Entre los principales atractivos se encuentran los stands de los 177 Pueblos Mágicos, el pabellón de artesanías, el pabellón gastronómico “México de mis Sabores”, con la participación de las 32 entidades federativas, el área de medicina tradicional mexicana y el Pasillo Sustentable.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.