Foto: Melina Ochoa

El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios regresará en 2027 a Hidalgo, entidad donde nació este programa turístico hace 25 años con el nombramiento de Huasca de Ocampo.

El anuncio oficial se realizó durante el desarrollo de la edición 2026 en Tampico, Tamaulipas, que la Secretaría de Turismo (Sectur) federal declaró “éxito rotundo” tras registrar cifras preliminares históricas hasta este sábado: más de 50 mil visitantes, 8 mil citas de negocios, 460 experiencias comunitarias y 180 compradores.

Al recibir la estafeta, Elizabeth Quintanar, secretaria de Turismo de Hidalgo, destacó el entusiasmo de su entidad por volver a albergar el encuentro nacional.

“Recibimos la estafeta con mucho amor y cariño, con el mismo con el que los esperamos en Hidalgo dentro de un año para volvernos a reunir con ese corazón, con ese motor que nos da el turismo en nuestro país. ¡Que vivan los Pueblos Mágicos de todo México!”, expresó la funcionaria.

Por su parte, Miguel Aguiñiga, titular de la Unidad de Profesionalización de la Sectur federal, celebró la respuesta del público y el impacto comercial alcanzado en la sede tamaulipeca.

“Ayer cerramos con más de 20 mil personas y hoy el conteo que me acaban de entregar va arriba de 30 mil; en dos días hemos reunido a más de 50 mil personas en este recinto. Un aplauso para Tamaulipas, por favor”, señaló.

Aguiñiga subrayó que los resultados consolidan el formato del evento a un cuarto de siglo de la creación del programa: “Más de 8 mil citas, 460 experiencias comunitarias y 180 compradores; es un éxito rotundo en este encuentro a 25 años de que fue nombrado el primer Pueblo Mágico en Huasca, Hidalgo”.

Actividades continúan este domingo

Para quienes aún no han visitado la exposición, el Pabellón de los 177 Pueblos Mágicos permanecerá abierto este domingo con muestras artesanales, productos locales y la oferta turística de todo el país, destacando la participación de los anfitriones tamaulipecos: Tula y Ciudad Mier.

Horario: 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Acceso: Entrada gratuita.

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