Foto: Especial

Momentos de tensión se vivieron en la Feria Yucatán Xmatkuil, en Mérida, luego de que un toro se escapó y recorrió parte de las instalaciones entre los asistentes.

El incidente ocurrió la tarde de este lunes, alrededor de las 18:25 horas, cuando cuerpos de seguridad fueron alertados sobre la presencia del animal fuera de control.

Actualización: Un #toro se soltó este lunes en las instalaciones de la Feria #Yucatán #Xmatkuil; encontró la libertad por breves momentos, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, que actuaron lo más rápido posible para controlar la situación y… pic.twitter.com/6xos9IPbMT — Infolliteras (@infolliteras) November 17, 2026

De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades, 11 personas resultaron lesionadas. Diez de ellas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica y valoración especializada.

Entre los afectados hay varios menores de edad, incluido un bebé de 10 meses que sufrió lesiones tras una caída durante la emergencia. Equipos de seguridad y de emergencia lograron controlar al toro y brindar atención a los heridos.

Las autoridades informaron que la asociación ganadera responsable de la exposición cuenta con un seguro para cubrir posibles daños y lesiones ocasionados por los ejemplares participantes.

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