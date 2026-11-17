Toro se escapa en feria de Xmatkuil y deja 11 personas lesionadas
De los lesionados, 10 fueron trasladados a hospitales. Entre ellos hay varios menores de edad, incluido un bebé de 10 meses.
Momentos de tensión se vivieron en la Feria Yucatán Xmatkuil, en Mérida, luego de que un toro se escapó y recorrió parte de las instalaciones entre los asistentes.
El incidente ocurrió la tarde de este lunes, alrededor de las 18:25 horas, cuando cuerpos de seguridad fueron alertados sobre la presencia del animal fuera de control.
De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades, 11 personas resultaron lesionadas. Diez de ellas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica y valoración especializada.
Entre los afectados hay varios menores de edad, incluido un bebé de 10 meses que sufrió lesiones tras una caída durante la emergencia. Equipos de seguridad y de emergencia lograron controlar al toro y brindar atención a los heridos.
Las autoridades informaron que la asociación ganadera responsable de la exposición cuenta con un seguro para cubrir posibles daños y lesiones ocasionados por los ejemplares participantes.
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