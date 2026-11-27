Secundaria Juan Pablo García. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) expresó sus condolencias por la muerte de una alumna de la Escuela Secundaria Federal “Juan Pablo García”, en Zacatecas, y manifestó su solidaridad con los padres, familiares, amigos y la comunidad escolar.

A su vez, la dependencia reiteró su compromiso de impulsar entornos escolares seguros y libres de violencia, mediante estrategias de prevención y acciones enfocadas en la formación socioemocional de niñas, niños y adolescentes.

También hizo un llamado a los distintos sectores de la comunidad educativa para trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de los espacios escolares.

Del mismo modo, la institución señaló que los planteles deben ser espacios seguros para aprender, convivir y desarrollarse.

Gobierno de Zacatecas investiga muerte de la estudiante

En su pronunciamiento, la SEP informó que las instituciones competentes del Gobierno de Zacatecas iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Asimismo, indicó que las autoridades brindarán acompañamiento y apoyo a la familia durante este proceso.

Hasta el momento, el comunicado de la dependencia no detalla las causas de la muerte de la estudiante ni las circunstancias específicas del caso. Por ello, las investigaciones de las autoridades estatales serán las que permitan establecer qué ocurrió.

La SEP reiteró la importancia de sumar esfuerzos entre familias, docentes y autoridades para fortalecer la convivencia y la prevención de la violencia en las escuelas.

Dulce Guadalupe, la alumna que perdió la vida

Dulce Guadalupe, alumna de tercer grado, se mantuvo en estado grave tras de recibir un fuerte impacto en la nuca. Según los reportes de estudiantes, el hecho ocurrió durante una discusión con otras estudiantes.

De acuerdo con las versiones, Dulce habría caído luego de ser empujada, por lo que su madre, María Tovar, exige justicia tras este suceso. Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones correspondiente.

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