Joaquín Díaz Mena se reunió con Conagua y Marina. Foto: Gobierno Yucatán

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, revisó con autoridades federales los avances de las obras para mejorar el suministro de agua potable en Mérida y su zona metropolitana, así como la tercera fase de ampliación del Puerto de Altura de Progreso.

El mandatario se reunió en la Ciudad de México con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, para dar seguimiento a ambos proyectos.

Revisan obras de agua potable para Mérida y municipios conurbados

Durante el encuentro con el titular de Conagua, Díaz Mena revisó las acciones del Plan Bienestar Metropolitano, que contempla obras para aumentar el suministro de agua potable y mejorar la presión en la red, ampliar la cobertura de saneamiento y proteger el acuífero.

Los trabajos están dirigidos a colonias, comisarías y municipios conurbados de Mérida que tienen rezagos históricos en estos servicios.

El plan contempla una inversión de 4 mil 490.9 millones de pesos en tres años para proyectos de agua potable, seguridad y movilidad.

Puerto de Progreso ampliará su superficie de 34 a 114 hectáreas

En la reunión con el secretario de Marina, el gobernador revisó los avances de la tercera fase de ampliación del Puerto de Altura de Progreso, obra a cargo del Gobierno federal que comenzó hace unos días.

Esta etapa incluye el dragado de más de 3 millones de metros cúbicos, a cargo de la draga Fernando de Magallanes. Con los trabajos, la superficie del puerto pasará de 34 a 114 hectáreas, mediante la construcción de dos nuevas plataformas de 40 hectáreas cada una.

La ampliación busca que el puerto pueda recibir embarcaciones de mayor tamaño, agilizar el movimiento de mercancías y generar empleos.

Las dos primeras fases ya concluyeron. La primera, a cargo del Gobierno de Yucatán, tuvo una inversión de mil 630 millones de pesos y permitió aumentar la profundidad del canal de 11.75 a 13.30 metros.

La segunda etapa contó con 948 millones de pesos de inversión privada, a cargo de SSA Marine México, y consistió en el dragado de la zona de cruceros.

Al cierre de la reunión, el gobernador y el secretario de Marina acordaron mantener la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para dar continuidad a la obra y reducir su impacto en la población.

En el encuentro también participaron Dafne López Martínez, coordinador general de Proyectos Estratégicos, y Erik Rihani González, presidente municipal de Progreso.

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