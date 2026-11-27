El lanzamiento del videojuego GTA 6 encendió las alertas de la Policía de Jalisco ante la posibilidad de que menores de edad tengan acceso a contenidos con violencia explícita, consumo de drogas, lenguaje delictivo y referencias sexuales.

La Secretaría de Seguridad estatal informó que, de acuerdo con análisis de la Policía Cibernética, este tipo de plataformas pueden exponer a los usuarios más jóvenes a escenarios que normalizan la violencia y las conductas delictivas, con posibles efectos en su comportamiento cotidiano.

“Este juego representa en algunos escenarios aspectos de violencia, así como situaciones delictivas. (…) Hay consumo de drogas, alcohol y tabaco”, señaló Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco.

Policía de Jalisco pide a padres supervisar el uso de videojuegos

Ante este panorama, las autoridades llamaron a madres, padres y tutores a mantenerse atentos al contenido que consumen los menores dentro del entorno digital.

“Sabemos que este producto se vende solo a mayores de edad; sin embargo, es muy posible que menores de edad muy pequeños estén jugando este tipo de videojuegos en casa. (…) Hacemos un exhorto a los padres de familia, si tienen hijos de diferentes edades en los cuales los mayores de edad adquieran este videojuego, supervisen que los menores de edad no vayan a estar teniendo interacción con este videojuego”, indicó el funcionario.

Alertan por posible acceso de menores a GTA 6 mediante la piratería

La Secretaría de Seguridad recordó que, aunque GTA 6 está dirigido exclusivamente a adultos, existen mecanismos mediante los cuales los menores podrían acceder al videojuego.

“Siempre revisar las etiquetas de clasificación, que se supervise antes de dejar que los chicos adquieran estos videojuegos por su propia cuenta, sobre todo sabemos que hay algunos lugares donde pudieran conseguirlos con mayor facilidad los menores de edad y que pudiera representar un riesgo a través de la piratería”, explicó Hernández.

Jalisco mantiene alerta por videojuegos y redes sociales

Las autoridades estatales destacaron que en Jalisco ya existe una alerta relacionada con el uso de videojuegos en línea y redes sociales, considerados posibles canales de contacto y captación de menores y jóvenes por parte de grupos criminales.

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