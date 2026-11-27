La primera tormenta invernal de la temporada provocó la caída de nieve en comunidades de la Sierra de Durango, durante la noche de este jueves. El fenómeno se presentó en el municipio de Guanaceví, donde las bajas temperaturas comenzaron a cubrir de blanco algunas localidades.

La llegada de la nieve marca el inicio de las condiciones invernales en esta región del estado. Ante el pronóstico de lluvias y un posible descenso adicional de temperaturas, las autoridades mantienen vigilancia para prevenir incidentes y proteger a la población.

#TenemosNieve ❄️ | ¡Así luce esta noche la zona serrana de Guanaceví, #Durango! ❤️



⚠️🏔️ Tras iniciar por la tarde, imágenes recientes confirman que la caída de nieve continúa activa asociada a los efectos del #TemporalInvernal. pic.twitter.com/L0PPI9PqDB — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) November 27, 2026

Primera nevada en Durango: ¿en qué comunidades cayó nieve?

De acuerdo con los reportes oficiales, la nevada comenzó alrededor de las 19:00 horas de este jueves en las comunidades de Agua del Pino y El Cedro, pertenecientes al municipio de Guanaceví.

El fenómeno está relacionado con la primera tormenta invernal de la temporada, cuyos efectos continuarán durante las próximas horas en distintas regiones de Durango.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó que durante este viernes se presentarán lluvias de moderadas a fuertes en municipios de la Sierra, así como en las zonas centro, sur y sureste de la entidad.

Jueves 26 de Noviembre 21:00 hs

Imágenes de la nevada en estos momentos que nos envían nuestros amigos de Ciénega de la Vaca, mpio. de Guanaceví, Dgo. pic.twitter.com/cacgiouvHG — Conagua DL Durango (@ConaguaDLDgo) November 27, 2026

Protección Civil mantiene vigilancia por bajas temperaturas

Ante las condiciones meteorológicas, personal de Protección Civil estatal y municipal mantiene recorridos y vigilancia en la región serrana para auxiliar a los habitantes en caso de que el clima empeore.

Las autoridades también advirtieron sobre los riesgos de circular por caminos donde la nieve y las bajas temperaturas pueden provocar la formación de hielo en el pavimento.

Entre las principales recomendaciones para la población se encuentran:

Evitar circular por caminos nevados o resbaladizos.

Manejar con precaución ante posibles superficies congeladas.

Abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura.

No permanecer demasiado tiempo a la intemperie.

Consultar los avisos de las autoridades y mantenerse informados sobre el pronóstico del clima.

Llamar al 911 en caso de emergencia.

Las autoridades mantendrán la vigilancia en las comunidades de la Sierra de Durango mientras continúen los efectos de la tormenta invernal, por lo que pidieron atender las indicaciones de Protección Civil.

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