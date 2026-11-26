La protesta, en Mérida, lleva más de 40 horas. Foto: Kattia Espinosa

Trabajadores del Hospital Agustín O’Horán mantienen bloqueados ambos sentidos del Periférico Sur de Mérida, a la altura del kilómetro 7, tras más de 40 horas de protesta sin alcanzar un acuerdo con las autoridades estatales.

¿Por qué protestan en Mérida?

Los inconformes exigen el pago de 8 mil pesos en efectivo por concepto de uniformes, mientras que el Gobierno de Yucatán ofrece la entrega de las prendas y un apoyo extraordinario de 600 pesos por trabajador.

A la movilización se han sumado trabajadores de otras unidades médicas, quienes también demandan mejores condiciones laborales, medicamentos e insumos hospitalarios.

“Sí ya llevamos más de 48 horas, hemos estado bajo el sol, lluvia, frío, viento y esperando una respuesta de las autoridades. Seguimos en la lucha, seguimos aquí, no vamos a desistir, esperamos estar en representación de todos los compañeros, aquí seguiremos, no importa el clima, estamos en una lucha justa por nuestros derechos, que se cumplan las condiciones generales de trabajo”, dijo María May, Hospital Agustín O’Horán.

El bloqueo ha provocado congestionamientos viales, modificaciones en rutas del transporte público y complicaciones para miles de automovilistas

IMSS-Bienestar responde

Por su parte, el IMSS-Bienestar informó que los servicios médicos del hospital continúan operando con normalidad. Aunque las autoridades mantienen abiertas las mesas de diálogo, hasta el último reporte no hay un acuerdo ni una fecha definida para liberar la vialidad.

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