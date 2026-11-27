Nueve años de violaciones sufrió la escritora Ximena Santaolalla a manos de su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro.

Su testimonio exhibe a un entorno que calló y administró el horror para proteger el prestigio del patriarca, mientras su madre admitió haber recibido alertas sin detener las agresiones.

El escándalo escala con un contrato de confidencialidad que buscaba comprar impunidad mediante dinero y donaciones infantiles incumplidas.

Mientras la justicia mexicana declara prescrito el delito y tribunales en Francia se declaran incompetentes por los hechos ocurridos en París, Grupo Radio Centro anunció la renuncia de Aguirre Gómez tras veintisiete años y redujo el caso a un asunto personal.

Las secuelas en Santaolalla contrastan con décadas de blindaje. El Estado debe revisar la imprescriptibilidad de estos delitos, investigar el acuerdo de silencio y evitar que el dinero y el apellido pesen más que la justicia.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.