Jair Bolsonaro no tiene fecha de alta médica. Fotos: AFP

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, de 71 años, permanece en cuidados intensivos por una obstrucción intestinal, aunque presenta una condición clínica estable, informó este domingo el hospital DF Star de Brasilia, donde se encuentra internado desde el viernes.

En un boletín, la clínica privada señaló que el exmandatario continúa con tratamiento clínico, ayuno y soporte nutricional. Hasta el momento, no existe una previsión para que abandone el hospital.

Por su parte, Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente, informó a través de Instagram que pasó la noche sin dolor y que ya pudo caminar. También pidió a sus seguidores continuar con las oraciones para que su intestino recupere su funcionamiento normal y no requiera una intervención más invasiva.

La esposa de Bolsonaro agregó que se le realizaron estudios de imagen y que estaba a la espera de una radiografía con contraste.

Bolsonaro podría enfrentar otra cirugía por problemas intestinales

La hospitalización ocurre después de que el expresidente presentara complicaciones relacionadas con una obstrucción intestinal. Su hijo Carlos Bolsonaro relató el sábado que su padre había pasado la noche anterior con vómitos y dolores.

También señaló que el exmandatario podría enfrentar lo que sería su décima cirugía en menos de ocho años.

Los problemas de salud de Bolsonaro están relacionados con las secuelas de la puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña presidencial de 2018. Desde entonces, ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

El expresidente gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y permanece bajo prisión domiciliaria, después de recibir una condena de 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Corte de Brasil votará sobre reducción de penas por trama golpista

La situación médica de Bolsonaro ocurre mientras continúa el proceso judicial relacionado con el intento de golpe de Estado. La Corte Suprema de Brasil tiene previsto votar, entre el 4 y el 15 de diciembre, sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas del exmandatario y de otras personas condenadas por la trama golpista.

Durante su hospitalización, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes autorizó que tres de los hijos de Bolsonaro puedan visitarlo.

Uno de ellos es Flávio Bolsonaro, senador y excandidato presidencial, quien había prometido indultar a su padre si ganaba las elecciones. Sin embargo, perdió el balotaje frente a Lula en octubre.

De acuerdo con la información proporcionada, Flávio se encuentra en Estados Unidos después de haber sido señalado en una investigación por presunto lavado de dinero. El senador afirma ser víctima de persecución política y rechaza las acusaciones.

Por ahora, el hospital no ha establecido una fecha para el alta médica de Jair Bolsonaro. Su evolución dependerá de la respuesta al tratamiento y de los resultados de los estudios realizados durante su internamiento.

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