A días de la elección en EE. UU. aceptación de Trump cae a mínimos; así van los estados clave

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Las elecciones intermedias de Estados Unidos de este 2026 son clave para el gobierno de Donald Trump. Su baja popularidad que daría la ventaja a los demócratas para recuperar el control del Congreso y entidades donde no gobiernan desde hace décadas.

Este proceso electoral se celebrará el martes 3 de noviembre y se disputarán:

435 escaños de la Cámara de Representantes

35 escaños del Senado

36 gubernaturas

A menos de dos semanas de las elecciones intermedias de Estados Unidos, Donald Trump enfrenta una creciente desaprobación. Los demócratas muestran una ventaja en las encuestas nacionales sobre el Congreso.

¿Por qué son importantes las elecciones para Donald Trump?

Las elecciones intermedias pueden representar un cambio en la relación de fuerzas entre la Casa Blanca y el Congreso.

Y es que la Cámara de Representantes y el Senado participan en la aprobación de leyes, el presupuesto federal y la supervisión del Poder Ejecutivo.

Por ello, el partido que controle cada cámara tendrá mayor capacidad para impulsar su agenda legislativa o bloquear iniciativas de la oposición.

Para estos comicios, el triunfo mayoritario de los republicanos en ambas cámaras permitirá a Donald Trump impulsar sus propuestas sin ajustes en sus dos últimos años de gobierno.

En cambio, si los demócratas recuperan una o ambas cámaras, podrían frenar las iniciativas presidenciales, hacer cambios legislativos y ampliar investigaciones sobre el gobierno federal.

Por ello, el principal objetivo de los republicanos y del gobierno de Donald Trump es conservar el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Actualmente, el presidente mantiene una gira en estados clave para promover el voto a favor del conservadurismo.

Renovación de gubernaturas

La renovación de las 36 gubernaturas también son importantes para los republicanos, aunque por motivos distintos al control del Congreso.

Y es que, el resultado podría modificar el equilibrio político de los estados durante los próximos años. Actualmente, hay 26 gobernadores republicanos y 24 demócratas.

Los demócratas tienen posibilidades de ganar más gubernaturas en estos comicios, consiguiendo la mayoría de los estados por primera vez desde el 2010, de acuerdo con Stateline.

Las posibilidades son mayores en entidades como Georgia, Iowa y Ohio, donde no ha existido un gobernador demócrata en dos décadas.

Desaprobación de Trump y crecimiento de demócratas

El mandatario republicano tuvo una aprobación de apenas el 31% en la encuesta Reuters/Ips, publicada el 20 de octubre. Es el nivel más bajo registrado en sus dos mandatos.

Por su parte, los demócratas obtuvieron un 47% en el mismo sondeo, quedando por encima del 35% de aceptación republicana, sobre la pregunta de qué partido prefería el encuestado para el Congreso.

En cambio, una encuesta del Pew Research Center, publicada el 9 de octubre, arrojó una desaprobación del 68% en los 5 mil 62 adultos encuestados.

¿Por qué hay descontento?

Existen varios factores para esta desaprobación. El encarecimiento de los gastos en los hogares y el precio de la gasolina motivó la desaprobación en el 68% de los encuestados por Reuters.

A ello se suma el enfado por involucrarse en una guerra con Irán para apoyar a Israel, así como su política migratoria.

Estados clave para definir el Senado en elecciones intermedias de Estados Unidos 2026

En siete entidades no existe una ventaja clara hacia algún partido para las senadurías en las elecciones intermedias de Estados Unidos de este 2026, de acuerdo con el Cook Political Report.

Se trata de:

Texas

Ohio

Maine

Michigan

Iowa

Alaska

Kansas

En un nuevo sondeo, dicha organización resaltó que los demócratas llevaban una estrecha ventaja en Texas, Ohio e Iowa.

La contienda será particularmente estrecha en Texas, Ohio, Iowa y Kansas, entidades con una fuerte tradición demócrata que cuyas senadurías podrían pasar a manos demócratas por las condiciones del país.

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