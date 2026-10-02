ICE lanza vacante: busca agentes de deportación

ICE abrió vacantes para agentes de deportación. FOTO: Reuters

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) abrió una convocatoria para contratar agentes de deportación de nivel inicial para su área de Enforcement and Removal Operations (ERO). Las vacantes están dirigidas a ciudadanos estadounidenses y no requieren título universitario.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el primer corte para considerar candidatos será el 9 de octubre de 2026. Entre los incentivos anunciados se encuentran bonos de contratación de hasta 30 mil dólares para aspirantes elegibles.

De acuerdo con la convocatoria publicada en USAJOBS, los nuevos agentes trabajarán junto con oficiales de mayor experiencia en tareas relacionadas con investigaciones migratorias, custodia, identificación, localización, arrestos y deportaciones.

Entre las funciones señaladas por ICE se encuentran:

Apoyar en la detención de personas acusadas de violar leyes migratorias o relacionadas.

Preparar reportes de investigación.

Tomar huellas dactilares y fotografías.

Realizar entrevistas y revisar documentos y datos.

Documentar, transportar, deportar o escoltar a migrantes bajo supervisión.

Apoyar procesos civiles y penales vinculados con asuntos migratorios.

La agencia señala que el puesto es de tiempo completo y que las plazas serán asignadas según sus necesidades.

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No piden universidad, pero sí hay requisitos para aspirantes

Uno de los puntos destacados de la convocatoria es que el puesto de entrada no exige un título universitario. Sin embargo, los interesados deben cumplir distintos requisitos antes de ser contratados.

Los aspirantes deben ser ciudadanos estadounidenses, aprobar una investigación de antecedentes y una prueba de drogas. También deberán superar un examen médico y, cuando corresponda, una prueba física previa al empleo.

El puesto requiere obtener y mantener una autorización de seguridad de nivel Secret, así como portar un arma de fuego durante el cumplimiento de las funciones y conservar la capacitación correspondiente.

Además, los candidatos deben hablar, leer y comprender inglés, obtener y mantener un pasaporte oficial y estar disponibles para viajar.

ICE ofrece incentivos adicionales en ciudades difíciles de cubrir

Además del bono de contratación de hasta 30 mil dólares, la convocatoria contempla un incentivo único adicional de 5 mil dólares para candidatos elegibles que sean destinados a localidades consideradas difíciles de cubrir.

La lista incluye ciudades de estados como Texas, Georgia, Rhode Island, Nueva York, Wisconsin, Wyoming, Arizona, Washington, California, Alaska y Nuevo México, entre otros.

Los aspirantes pueden indicar dos preferencias geográficas, pero ICE advierte que la ubicación solicitada no está garantizada. La asignación final dependerá de las necesidades de la agencia, las plazas disponibles y el financiamiento.

¿Cómo solicitar una vacante de agente de deportación de ICE?

Los interesados deben realizar el proceso mediante USAJOBS y completar el cuestionario ocupacional y las evaluaciones requeridas. La convocatoria establece que sólo serán aceptados currículums de hasta dos páginas.

Los documentos de la solicitud, incluidas las transcripciones académicas cuando correspondan, deben presentarse en inglés. La fecha límite indicada para completar la solicitud inicial es el 31 de diciembre de 2026 a las 11:59 de la noche, hora del Este de Estados Unidos.

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