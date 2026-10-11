Ciclón Isaias deja al menos 4 muertos en su paso por el sureste de Estados Unidos

Foto: Reuters

Al menos cuatro personas murieron este sábado en el sureste de Estados Unidos a causa del ciclón post-tropical Isaias, que empieza a perder intensidad y se espera que se disipe en las próximas horas, aunque sigue provocando fuertes vientos e inundaciones en estados como Alabama y Florida.

Según informaron las autoridades locales, dos de las víctimas fallecieron en el estado de Alabama y otras dos en Florida, la mayoría a causa del desprendimiento de árboles.

Asimismo, decenas de miles de personas han evacuado la región y más de 450 mil ciudadanos se encuentran sin electricidad en toda la zona. La tormenta está barriendo a su vez amplias zonas del sureste norteamericano, trayendo consigo fuertes lluvias y vientos extremos.

Según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), los efectos podrían sentirse no solo en Florida y Alabama, sino también en los estados de Georgia, Misisipi y Tennessee, entre otros. A nivel local, hay posibilidad de deslizamientos de tierra y tornados peligrosos.

Isaias tocó tierra en Florida el viernes con vientos de hasta 165 kilómetros por hora, por lo que se había declarado el estado de emergencia en varios estados como medida de precaución.

La formación de Isaias en octubre marca la fecha de inicio más tardía para el primer huracán del Atlántico en 121 años, fenómeno atribuido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) a un intenso patrón de El Niño.

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