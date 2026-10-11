Vuelos en México se ven afectados tras el paso del huracán Simon; hay cancelaciones

Huracán Simon afecta vuelos nacionales. Foto: Cuartoscuro

El huracán Simon continúa afectando el territorio mexicano. Además de las lluvias y las intensas rachas de viento, el fenómeno ha provocado afectaciones en los vuelos nacionales. Tal como mencionó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), algunos vuelos se han demorado, mientras que otros han sido cancelados a lo largo de este sábado y domingo.

#AICMInforma:

Las condiciones meteorológicas ocasionadas por #huracansimón han afectado la operación de algunos vuelos a destinos del pacífico mexicano, ya sea con cancelaciones o demoras para hoy sábado y mañana domingo.



Te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) October 10, 2026

Simon, que se mantiene como categoría 4, podría impactar la costa de Jalisco este domingo. Tras ello, las autoridades han recomendado a la población mantenerse resguardadas en un lugar seguro.

Aeropuerto de Vallarta suspende vuelos

A través de un comunicado emitido por el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, se informó que los vuelos quedan suspendidos desde este sábado a las 17:00 horas y hasta las 8:00 horas del lunes 12 de octubre.

Por ello, recomendaron a los usuarios contactar a sus aerolíneas en caso de tener vuelos programados durante este fin de semana y a lo largo de las primeras horas del lunes.

⚠️ El @VallartaAirport informa que, atendiendo las recomendaciones, las llegadas de vuelos estarán suspendidas desde las 17:00 horas de hoy, sábado 10 de octubre, hasta las 8:00 horas del lunes 12 de octubre. pic.twitter.com/YO0Q1LpCHW — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2026

Aeropuerto de Manzanillo anuncia cierre temporal

Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional de Manzanillo, en Colima anunció el cierre temporal como medida ante el paso del huracán Simon, A partir de las 18:00 horas de este sábado y hasta las 8:00 horas de este domingo 11 de octubre, las operaciones quedan suspendidas.

Así, todas las operaciones comerciales programadas para el domingo 11 de octubre han sido canceladas por las líneas aéreas. Según lo comentado, si las condiciones meteorológicas lo permiten, a partir de las 8:00 horas se retomarán actividades aviación general y de la Armada de México.

🚨 Actualización por el huracán Simón | #AeropuertoDeManzanillo



Debido a las condiciones meteorológicas, las operaciones de vuelos comerciales se encuentran suspendidas.



Invitamos a nuestros pasajeros a mantenerse en comunicación directa con su aerolínea para conocer las… pic.twitter.com/L8Jk2GnsAR — Grupo Aeroportuario del Pacífico (@aeropuertosGAP) October 10, 2026

Aerolíneas suspenden operaciones

Del mismo modo, distintas aerolíneas han comenzado a suspender operaciones tras el paso del huracán Simon. Por ejemplo, en el caso de Volaris, suspendieron trabajos en los aeropuertos de Puerto Vallarta, Tepic, Uruapan y Colima. Así, los vuelos de salida y llegada quedaron cancelados.

#VolarisInforma ⚠️ Debido al paso del #HuracanSimón, nuestras operaciones de los días 10 y 11 de octubre desde y hacia los Aeropuertos de #PuertoVallarta, #Tepic, #Uruapan y #Colima, están cancelados. 🌧️🌀



Si tu vuelo se encuentra entre los destinos mencionados, mantente al… https://t.co/KsKQ9ZuInQ — Volaris (@viajaVolaris) October 9, 2026

Por su parte, Aeroméxico liberó una política de protección para clientes que pudieran resultar afectados tras el paso de Simon, La restricción tiene vigencia hasta el 14 de octubre, por lo que la aerolínea solicitó a los usuarios comunicarse directamente para atender las situaciones.

Acapulco, Guerrero

Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero

Mazatlán, Sinaloa

Tepic, Nayarit

Manzanillo, Colima

Colima, Colima

Puerto Vallarta, Jalisco

#AeroméxicoInforma Debido a los efectos de la tormenta tropical Simón, se prevén impactos en las operaciones desde y hacia Acapulco, Colima, Ixtapa-Zihuatanejo, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta y Tepic.



Hemos liberado una política de protección para clientes afectados, la… — Aeroméxico (@Aeromexico) October 9, 2026

De este modo, tras el acercamiento del huracán Simon a tierras mexicanas, se prevé que las condiciones climáticas se vuelvan más adversas. En consecuencia, las aerolíneas han solicitado a los usuarios comunicase directamente tras la cancelación de vuelos.

A su vez, las autoridades han solicitado a la población resguardase y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

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