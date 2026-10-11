Vuelos en México se ven afectados tras el paso del huracán Simon; hay cancelaciones
Aerolíneas piden a los usuarios comunicarse directamente ante la suspensión de vuelos tras el paso de Simon.
El huracán Simon continúa afectando el territorio mexicano. Además de las lluvias y las intensas rachas de viento, el fenómeno ha provocado afectaciones en los vuelos nacionales. Tal como mencionó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), algunos vuelos se han demorado, mientras que otros han sido cancelados a lo largo de este sábado y domingo.
Simon, que se mantiene como categoría 4, podría impactar la costa de Jalisco este domingo. Tras ello, las autoridades han recomendado a la población mantenerse resguardadas en un lugar seguro.
Aeropuerto de Vallarta suspende vuelos
A través de un comunicado emitido por el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, se informó que los vuelos quedan suspendidos desde este sábado a las 17:00 horas y hasta las 8:00 horas del lunes 12 de octubre.
Por ello, recomendaron a los usuarios contactar a sus aerolíneas en caso de tener vuelos programados durante este fin de semana y a lo largo de las primeras horas del lunes.
Aeropuerto de Manzanillo anuncia cierre temporal
Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional de Manzanillo, en Colima anunció el cierre temporal como medida ante el paso del huracán Simon, A partir de las 18:00 horas de este sábado y hasta las 8:00 horas de este domingo 11 de octubre, las operaciones quedan suspendidas.
Así, todas las operaciones comerciales programadas para el domingo 11 de octubre han sido canceladas por las líneas aéreas. Según lo comentado, si las condiciones meteorológicas lo permiten, a partir de las 8:00 horas se retomarán actividades aviación general y de la Armada de México.
Aerolíneas suspenden operaciones
Del mismo modo, distintas aerolíneas han comenzado a suspender operaciones tras el paso del huracán Simon. Por ejemplo, en el caso de Volaris, suspendieron trabajos en los aeropuertos de Puerto Vallarta, Tepic, Uruapan y Colima. Así, los vuelos de salida y llegada quedaron cancelados.
Por su parte, Aeroméxico liberó una política de protección para clientes que pudieran resultar afectados tras el paso de Simon, La restricción tiene vigencia hasta el 14 de octubre, por lo que la aerolínea solicitó a los usuarios comunicarse directamente para atender las situaciones.
- Acapulco, Guerrero
- Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero
- Mazatlán, Sinaloa
- Tepic, Nayarit
- Manzanillo, Colima
- Colima, Colima
- Puerto Vallarta, Jalisco
De este modo, tras el acercamiento del huracán Simon a tierras mexicanas, se prevé que las condiciones climáticas se vuelvan más adversas. En consecuencia, las aerolíneas han solicitado a los usuarios comunicase directamente tras la cancelación de vuelos.
A su vez, las autoridades han solicitado a la población resguardase y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.
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