Huracán Simon y mar de fondo provocan intensas lluvias e inundaciones en Oaxaca

Inundaciones por fuertes lluvias y mar de fondo. Fotos: Uno TV

A lo largo de este sábado, Oaxaca se vio sumamente afectado tras el paso del huracán Simon y debido al mar de fondo. Por ello, distintas zonas resultaron con inundaciones luego de las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Algunas de las zonas afectadas fueron la capital, San Pedro Etla, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, San Martín Mexicapan, así como San Pedro Tapanatepec.

Inundaciones se registraron tras la intensa lluvia

A la altura de la agencia municipal La Joya, en la capital oaxaqueña. decenas de vehículos quedaron varados luego de que el nivel del agua rebasara la altura de las banquetas. En consecuencia, vehículos y motocicletas sufrieron daños al intentar cruzar por la zona.

Inundaciones en Oaxaca. Foto: Uno TV

También, sobre la misma vía federal a la altura del municipio de San Pablo Etla en la salida a la súper carretera Oaxaca-México, el agua anegó la zona generando la obstrucción en dos de los tres carriles.

Mientras tanto, en municipios y agencias como Santa Cruz Xoxocotlán, San Lucía del Camino, San Martín Mexicapan, la intensidad de las lluvias anegaron calles y avenidas.

Mar de fondo y lluvias inundan pesquerías de Tapanatepec

Por otra parte, el mar de fondo, así como las lluvias, han puesto en situación de riesgo a habitantes de las pesquerías de San Pedro Tapanatepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde se reportaron inundaciones y afectaciones por el ingreso del agua.

Casas afectadas por mar de fondo en Oaxaca. Foto: Uno TV

En comunidades pesqueras de San Pedro Tapanatepec como Puerto Paloma, Trejo, Rancho Salinas, Conchalitos, Bernal Díaz del Castillo, Rincón Juárez, el agua del mar ingresó a unas 120 viviendas por el mar de fondo, situación que se agravó por las remanentes de ‘Simon’ e ‘Isaías’.

Autoridades de Protección Civil exhortaron a los damnificados trasladarse a los refugios temporales habilitados para proteger su integridad. Asimismo, mantienen el llamado a la población ante el paso del huracán Simon.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.