Rachel toca tierra al sur de Ensenada, Baja California, como ciclón post-tropical

Rachel toca tierra como ciclón post-tropical. Foto: Conagua

A las 00:00 horas de este domingo, el ciclón Rachel se localizó sobre tierra, a 40 kilómetros al sursureste de Ensenada, Baja California, Aunque se degradó a ciclón post-tropical, mantiene condiciones de riesgo por lluvias fuertes, vientos intensos y oleaje elevado, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Rachel se ubicó, también, a 130 kilómetros al sursureste de San Diego, California, Estados Unidos, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 110 km/h. Asimismo, se desplazaba hacia el nornoreste a 57 km/h.

Rachel en Baja California: lluvias fuertes, vientos y oleaje elevado

Pese al debilitamiento de Rachel, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Baja California. Además, se esperan vientos sostenidos de 60 a 80 km/h, con rachas de entre 90 y 110 km/h en las costas del estado.

En la costa occidental de Baja California Sur, en su zona norte, se prevén vientos sostenidos de 40 a 60 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h.

Por su parte, el oleaje alcanzará alturas de entre 5 y 7 metros en la costa occidental de Baja California, así como de 3 a 5 metros en la costa occidental del norte de Baja California Sur.

¿Dónde se mantienen las zonas de prevención por Rachel?

Conagua y el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantienen una zona de prevención por vientos de tormenta tropical en la costa oeste de Baja California, desde Punta Eugenia hasta la frontera de México con Estados Unidos.

En la costa este de la península, la prevención abarca desde Isla San Luis, Baja California, hasta Puerto Peñasco, Sonora. También permanece una zona de vigilancia desde Bahía de los Ángeles hasta Isla San Luis, en Baja California, y desde Puerto Libertad hasta Puerto Peñasco, en Sonora.

Autoridades piden extremar precauciones

El SMN advirtió que las lluvias asociadas con los sistemas meteorológicos pueden provocar deslaves, inundaciones y desbordamientos de ríos y arroyos, especialmente en zonas bajas. Por ello, exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

A la par, vigilan el avance del huracán Simon, el cual a las 00:00 horas de este domingo se localiza a aproximadamente a 100 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 235 km al sursureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 250 km/h, rachas de 305 km/h y desplazamiento hacia el norte a 7 km/h.

Al momento, continúa como huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

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