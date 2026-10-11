Comienza a llegar agua limpia a Guadalajara tras cierre de presa Las Pintas: Lemus
Las obras en la presa durarán alrededor de 6 meses, en los que suministrarán agua por tandeo a la ZMG.
Ya empezó a dar frutos el cierre total de la presa Las Pintas, identificada como el principal foco de contaminación del agua en Jalisco, confirmó el gobernador Pablo Lemus.
A través de un videomensaje, afirmó que este sábado comenzó a llegar agua con mejor calidad a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
“Ha comenzado a notarse una mejor calidad de agua en muchas colonias, tal y como se los habíamos anunciado para este fin de semana; esto nos indica que las decisiones que tomamos, entre otras, la de haber cerrado el flujo de la presa de Las Pintas el miércoles pasado, han sido las correctas”Pablo Lemus / gobernador de Jalisco
Agregó que estas medidas buscan atender la exigencia ciudadana, pero la solución permanente requerirá al menos medio año para concluir las obras de saneamiento y construcción de la infraestructura hídrica necesaria, durante los cuales se realizarán cortes al suministro y se aplicará un esquema de tandeo en la zona metropolitana.
“La próxima semana el SIAPA dará a conocer cómo funcionará el esquema de rotación de agua limpia, con el que buscamos que todos los hogares de la ciudad cuenten con líquido de buena calidad”Pablo Lemus / gobernador de Jalisco
Mientras algunos usuarios celebraron la llegada de agua limpia tras meses de afectaciones, en colonias donde no habían enfrentado esta situación comenzaron a registrarse quejas.
Para este domingo se espera una manifestación multitudinaria, a la que el gobierno estatal anunció que se sumará y garantizará la protección de los asistentes.
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