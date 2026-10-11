Comienza a llegar agua limpia a Guadalajara tras cierre de presa Las Pintas: Lemus

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Ya empezó a dar frutos el cierre total de la presa Las Pintas, identificada como el principal foco de contaminación del agua en Jalisco, confirmó el gobernador Pablo Lemus.

A través de un videomensaje, afirmó que este sábado comenzó a llegar agua con mejor calidad a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Hemos estado atentos a los reportes ciudadanos y vemos que ha comenzado a notarse una mejor calidad del agua. Esto nos indica que estamos en la ruta correcta y que las decisiones que tomamos, como cerrar el flujo de la presa Las Pintas, fueron acertadas.



No vamos a bajar la… pic.twitter.com/aaAg9yGbTT — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 10, 2026

“Ha comenzado a notarse una mejor calidad de agua en muchas colonias, tal y como se los habíamos anunciado para este fin de semana; esto nos indica que las decisiones que tomamos, entre otras, la de haber cerrado el flujo de la presa de Las Pintas el miércoles pasado, han sido las correctas” Pablo Lemus / gobernador de Jalisco

Agregó que estas medidas buscan atender la exigencia ciudadana, pero la solución permanente requerirá al menos medio año para concluir las obras de saneamiento y construcción de la infraestructura hídrica necesaria, durante los cuales se realizarán cortes al suministro y se aplicará un esquema de tandeo en la zona metropolitana.

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“La próxima semana el SIAPA dará a conocer cómo funcionará el esquema de rotación de agua limpia, con el que buscamos que todos los hogares de la ciudad cuenten con líquido de buena calidad” Pablo Lemus / gobernador de Jalisco

Mientras algunos usuarios celebraron la llegada de agua limpia tras meses de afectaciones, en colonias donde no habían enfrentado esta situación comenzaron a registrarse quejas.

Para este domingo se espera una manifestación multitudinaria, a la que el gobierno estatal anunció que se sumará y garantizará la protección de los asistentes.

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