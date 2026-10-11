Ataque en aeropuerto de Riad deja al menos 12 muertos y 309 heridos; señalan a hutíes como responsables

Fotos: Reuters

Un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, capital de Arabia Saudita, dejó al menos 12 muertos y 309 heridos el sábado 10 de octubre, de acuerdo con la autoridad de aviación civil del país. La agresión obligó a suspender temporalmente las operaciones de la terminal, mientras la coalición militar liderada por Arabia Saudita acusó a los hutíes de estar detrás del ataque y prometió responder con firmeza.

Entre las personas fallecidas hay cuatro saudíes y ocho extranjeros, incluido un ciudadano estadounidense. La autoridad de aviación civil informó que algunos de los heridos presentan lesiones graves y que también se registraron daños materiales.

Hasta el momento, el movimiento hutí, respaldado por Irán, no había reivindicado el ataque.

🚨🇸🇦🇾🇪 | Varias personas murieron y decenas resultaron heridas tras un ataque con misiles contra un aeropuerto de Riad, Arabia Saudita, según informaron AFP y The New York Times. Hasta el momento, el Gobierno saudí no emitió un comunicado oficial. pic.twitter.com/qn0vOEHj5W — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 10, 2026

Arabia Saudita acusa a los hutíes y promete responder

La coalición militar liderada por Arabia Saudita, que apoya al gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, acusó el domingo a los hutíes y anunció que responderá con firmeza.

Su portavoz, Turki al Malki, calificó el ataque como un “crimen de guerra” contra una de las terminales de pasajeros del aeropuerto, donde murieron y resultaron heridos viajeros y empleados.

La coalición también informó que interceptó un misil al sureste de Riad, cerca de la base aérea Príncipe Sultán. Además, reportó la caída de un proyectil cerca del aeropuerto de Dammam, en el este del reino.

El aeropuerto de Riad permanece cerrado desde el sábado, mientras las autoridades evalúan los daños y verifican la seguridad de las instalaciones. Dammam y Yeda son alternativas para las operaciones aéreas.

Testigos reportan escenas de pánico en el aeropuerto de Riad

El ataque provocó escenas de confusión entre los pasajeros que esperaban abordar sus vuelos.

Un testigo relató a la AFP que escuchó una explosión mientras aguardaba para embarcar. Otro afirmó haber visto un impacto que dejó personas heridas y desató el pánico en la terminal.

“Estaba en la puerta 403. Vi cómo alcanzaban la 401, vi heridos (…) Todo el mundo corría”, contó uno de los testigos.

Ante la emergencia, responsables de salud ordenaron una movilización inusual de médicos para atender la situación, descrita como una emergencia grave.

🇸🇦🇾🇪 Atacan y evacúan el Aeropuerto Internacional #ReyKhalid de #Riad tras registrarse potentes explosiones, causados por los #Hutíes de #Yemen, que paralizaron por completo el tráfico aéreo en la capital de #ArabiaSaudita. La nueva ofensiva ocurre apenas dos días después de un… pic.twitter.com/bVPxkf04yQ — Jacobo Ramos (@Jacobo_Ramos_) October 10, 2026

Embajadas piden evitar el aeropuerto de Riad

La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita informó que estaba al tanto de los ataques contra el aeropuerto y pidió a sus ciudadanos evitar la zona.

Las representaciones diplomáticas de Canadá, Alemania y España emitieron advertencias similares. La embajada española alertó sobre un nuevo ataque atribuido a los hutíes.

Además, un alto diplomático occidental indicó a la AFP que varias embajadas prohibieron los desplazamientos de su personal hacia y desde el aeropuerto de Riad durante la próxima semana.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que decidirá “muy pronto” si su país se suma a los ataques de Arabia Saudita contra los hutíes.

Los ataques hutíes se intensifican tras el fin de la tregua en Yemen

Los hutíes han lanzado una ola de ataques contra Arabia Saudita desde julio, después del colapso de la tregua con el gobierno yemení respaldado por Riad. Sus objetivos han incluido aeropuertos saudíes, instalaciones petroleras y buques tanqueros.

El conflicto en Yemen volvió a intensificarse tras el fin de una tregua de cuatro años negociada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en medio de la escalada de la guerra regional en Oriente Medio.

Mientras tanto, las fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Arabia Saudita avanzaban contra los hutíes en zonas cercanas al estrecho de Bab el Mandeb, que los combatientes habían conquistado el mes pasado.

La semana anterior, el gobierno yemení anunció una contraofensiva para recuperar los territorios controlados por los hutíes, después de que estos tomaran la costa occidental del país en una ofensiva relámpago.

Los hutíes confirmaron que las fuerzas gubernamentales habían lanzado ataques en la zona de Bab el Mandeb, pero aseguraron haberlos repelido. Las afirmaciones de ambos bandos no han podido ser verificadas de forma independiente.

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