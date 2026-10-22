Senado pide a Cancillería acceso a Salón de Protocolo del AICM para que legisladores esperen vuelos

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

A través de un oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Senado de la República pidió acceso al Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para que los legisladores puedan esperar a abordar sus vuelos. Ya puede entrar más de la mitad de la Cámara alta.

Ello, bajo el argumento de que entrar a la sala especial durante los días de sesión les ayudaría a llevar a cabo sus labores, ya que algunos necesitan viajar de sus estados a la CDMX para acudir a los debates plenarios y de comisiones.

Los legisladores de morena están ávidos de privilegios en los aeropuertos✈️



Ahora piden las salas de protocolo exclusivas para diplomáticos🤦🏼‍♀️



Y de una vez aclaro que aunque yo soy parte de la mesa directiva; yo no pedí nada, ellos mandan pic.twitter.com/hqiyLHVkCv — Claudia Anaya 👩🏼‍🦽 (@ClaudiAnaya) October 22, 2026

¿Por qué quieren los senadores entrar al Salón de Protocolo del AICM?

Según publicó en X la senadora Claudia Anaya, el pasado 5 de octubre la Mesa Directiva de la Cámara alta envió a la Cancillería un oficio solicitando a su titular, Roberto Velasco, permitir el acceso a los senadores al Salón de Protocolo cuando haya sesión legislativa.

“Se otorgue [sic] las facilidades necesarias para el acceso y uso del Salón de Protocolo ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en beneficio de las legisladoras y legisladores que, con motivo de la celebración de las sesiones en esta cámara, requieren realizar traslados aéreos” Daniel Sibaja / secretario técnico, Mesa Directiva del Senado

En el documento, firmado por el secretario técnico de la Mesa Directiva, Daniel Sibaja, se asegura que la petición tiene como objetivo “facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades parlamentarias, así como contribuir a una adecuada coordinación y organización de sus desplazamientos”.

Mientras que, en su publicación, la senadora priista Claudia Anaya destaca que, aunque pertenece al mismo órgano interno, no se adhiere a la solicitud; sin embargo, “ellos mandan”, luego de que al inicio del oficio se destaca que fue “por instrucciones de las integrantes y los integrantes de la Mesa”.

¿Quiénes pueden entrar al Salón de Protocolo?

Toda vez que el Salón de Protocolo es un espacio al interior del aeropuerto capitalino reservado para diplomáticos y altos funcionarios, donde además de contar con sala privada para la realización de sus actividades, acceden a asistencia en trámites aeroportuarios.

Tienen acceso miembros de los tres poderes, instituciones paraestatales, organismos autónomos, gobiernos estatales, titulares de la UNAM e IPN, expresidentes, presidentes de partidos políticos, líderes religiosos e invitados oficiales, mientras que en el Legislativo, los diputados y senadores con acceso al también llamado Salón Oficial son:

Miembros de la Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva y líderes de fracciones partidistas.

y líderes de fracciones partidistas. Presidentes de Comisión (bajo solicitud).

de Comisión (bajo solicitud). Comisiones en visitas oficiales solicitadas (bajo solicitud).

Con ello, actualmente hay alrededor de 75 de 128 legisladores (60%) en la Cámara alta con acceso a la sala, mientras que, según los Procedimientos de los Servicios y Uso de los Salones Oficiales en Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, pueden llevar acompañamiento y recibir apoyo en trámites, pero no entrar con familiares.

En tanto que, para ello, cualquier organismo acreditado ante la SRE debe enviar un oficio solicitando con antelación el acceso a la Gerencia de Relaciones Públicas para actividades puntuales, que se encargará de aprobarlo y notificar al Centro de Control Operativo del AICM.

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