Senado avala Paquete Fiscal 2027 en comisiones; PAN alerta por deuda

El Paquete Fiscal 2027 avanzó en comisiones del Senado con 18 votos a favor y 11 en contra. Los legisladores avalaron ingresos por 10.6 billones de pesos, mientras la oposición advirtió sobre el aumento de la deuda pública y sus posibles efectos en la economía mexicana.

La propuesta contempla facilitar la recaudación sin crear nuevos impuestos, ampliar el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y aumentar el cobro a visitantes extranjeros. El paquete será discutido por el pleno del Senado la próxima semana.

Uno de los principales cambios del Paquete Fiscal 2027 es la ampliación del Resico, con el objetivo de incorporar a más contribuyentes.

El senador de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, explicó que se propone elevar de 3.5 a 5 millones de pesos anuales el límite de ingresos para que las personas físicas puedan tributar bajo este régimen.

La propuesta busca ampliar el número de contribuyentes que pueden acceder a este esquema fiscal.

PAN advierte por deuda de 1.7 billones de pesos

Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron la solicitud de 1.7 billones de pesos de endeudamiento neto adicional.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que la deuda pública podría superar el 55% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el legislador, alcanzar el 60% del PIB abriría la posibilidad de que México perdiera el grado de inversión, lo que podría provocar una salida de capitales y un aumento en las tasas de interés.

Aumentará cobro a turistas extranjeros en 2027

Otro punto de discusión fue la Ley Federal de Derechos, que contempla elevar a mil 118 pesos el Derecho de No Residente para visitantes extranjeros durante 2027.

La senadora del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, señaló que el incremento será de 17.8% para visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas.

La legisladora advirtió que el aumento podría afectar la competitividad turística de México y tener consecuencias para trabajadores y negocios del sector, como meseros, guías y restaurantes.

¿Cuándo se discutirá el Paquete Fiscal 2027 en el Senado?

El paquete económico contempla las siguientes estimaciones:

Ingresos totales: 10.6 billones de pesos.

Endeudamiento neto adicional solicitado: 1.7 billones de pesos.

Crecimiento económico estimado: 2.5%.

Tipo de cambio previsto: 17.9 pesos por dólar.

Tras avanzar en comisiones, el Paquete Fiscal 2027 será discutido por el pleno del Senado la próxima semana.