¿Cómo afectarían a México los resultados de las elecciones de noviembre en EE. UU.?

Relación México-Estados Unidos. Foto: Getty Images

Las elecciones intermedias del 3 de noviembre en Estados Unidos podrían impactar a México de distintas formas en seguridad, migración y economía, dependiendo del partido que gane la mayoría de los escaños.

En los comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33 de los 100 lugares del Senado. El resultado determinará qué partido tendrá mayor capacidad para impulsar leyes, negociar el presupuesto y supervisar a la administración federal, conforme a sus atribuciones constitucionales.

Por ello, su composición será clave para el resto de la administración de Donald Trump, quien necesita el aval del Congreso para mantener algunos de sus proyectos, en un momento donde enfrenta una baja popularidad por el costo de vida y su política migratoria.

Los resultados no determinarán por sí solos un cambio en las políticas de Washington, pues esto dependerá de la cantidad de legisladores republicanos o demócratas que ganen en las urnas, de las facultades de cada Cámara y las decisiones de la Casa Blanca.

Para México, las elecciones intermedias de Estados Unidos son cruciales por la revisión del T-MEC; los aranceles, la migración y el combate al narcotráfico.

Seguridad, eje primordial para México en elecciones intermedias de Estados Unidos

Un Congreso con mayoría demócrata podría aumentar las audiencias sobre las operaciones de las agencias federales, revisar el uso de recursos o cuestionar las consecuencias de determinadas decisiones.

También podría promover legislación relacionada con la seguridad fronteriza, la cooperación internacional o el financiamiento de programas específicos.

Sin embargo, la actuación de las cámaras estaría limitada. Por ejemplo, el resultado de una audiencia no sería equivalente a una prohibición hacia el gobierno de Donald Trump.

Migración

De igual forma, el Congreso interviene en la legislación migratoria, la asignación de recursos y la supervisión de las agencias federales.

En octubre, Reuters informó sobre tensiones entre legisladores republicanos y demócratas sobre el financiamiento migratorio. Los republicanos avalaron un paquete de 70 mil millones de dólares para financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Donald Trump.

Si los demócratas ganan la mayoría en alguna de las cámaras durante las elecciones intermedias, podrían impulsar audiencias, pedir información sobre operativos y cuestionar el uso de los recursos federales en Estados Unidos sobre migración, lo que involucraría directa o indirectamente a México.

También podrían intentar modificar partidas presupuestarias o promover cambios legislativos.

Comercio y T-MEC

La revisión del T-MEC prevista para 2027 coincide con las negociaciones bilaterales y con la continuidad de medidas arancelarias que afectan a sectores manufactureros mexicanos.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) abrió una consulta pública para preparar la revisión conjunta en 2027.

Si los republicanos conservan ambas cámaras, Donald Trump mantendría un entorno legislativo favorable para sus prioridades comerciales.

En cambio, con los demócratas en una o ambas cámaras, podría aumentar la supervisión de la política comercial y cuestionar temas relacionados al T-MEC y los costos para empresas, consumidores y trabajadores.

Sin embargo, el margen de acción de los legisladores sería reducido. El 20 de octubre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que un posible control demócrata en la Cámara de Representantes tendría capacidad limitada para frenar la agenda de Donald Trump en materia comercial.

Impacto en la industria automotriz por Donald Trump

Donald Trump implementó los aranceles basándose en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Dicho ordenamiento permite al Ejecutivo tomar decisiones cuando se considere una amenaza para la seguridad nacional, por lo que la decisión no fue discutida en la Cámara de Representantes.

No obstante, la Constitución faculta al Congreso para intervenir de la siguiente forma:

Modificar la ley que permite al presidente actuar

que permite al presidente actuar Promover legislación para restringir o condicionar las facultades delegadas

para restringir o condicionar las facultades delegadas Ejercer supervisión , convocar audiencias y examinar las consecuencias económicas de los aranceles

, convocar audiencias y examinar las consecuencias económicas de los aranceles Intervenir en el presupuesto y en otras leyes relacionadas con la política comercial

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