Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras cirugía por cáncer de pulmón

Papa León XIV está libre de cáncer. Foto: AFP.

El papa León XIV no necesitará tratamiento adicional después de la cirugía en la que le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho, informó el Vaticano este miércoles , tras recibir los resultados finales de los análisis del tejido extraído durante la intervención.

Los estudios histopatológicos y de biología molecular confirmaron que el tumor era un adenocarcinoma pulmonar localizado. Después de una evaluación oncológica, los médicos concluyeron que no era necesario someter al pontífice a terapias adicionales.

La operación se realizó el pasado 13 de octubre en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli, en Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. León XIV recibió el alta médica el sábado 17 de octubre y regresó al Vaticano.

Pope Leo XIV’s doctors have confirmed that the tumor removed on October 13 was a lung adenocarcinoma and that the disease was localized.



Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora said on Wednesday evening that a subsequent oncological assessment has confirmed that “no… pic.twitter.com/pDotj54H3h — Vatican News (@VaticanNews) October 21, 2026

¿Qué informaron los médicos del papa León XIV?

Los resultados finales de las pruebas realizadas al tejido extraído durante la cirugía confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

En su comunicado, el Vaticano señaló que el tumor estaba localizado y que una evaluación oncológica posterior determinó que no era necesario ningún tratamiento adicional.

La información fue difundida después de que los médicos analizaran el tejido extirpado y realizaran estudios moleculares para determinar las características de la enfermedad.

Papa León XIV retoma sus actividades tras cirugía de pulmón

Este miércoles 21 de octubre, el papa León XIV encabezó su primera audiencia general en la Plaza de San Pedro desde la operación. Durante el encuentro, saludó a los peregrinos y agradeció las oraciones y muestras de apoyo recibidas durante su hospitalización y recuperación.

El pontífice recorrió la plaza a bordo del papamóvil, saludó a los asistentes y bendijo a algunos bebés. Posteriormente, ofreció su mensaje en italiano y realizó saludos breves en siete idiomas.

La audiencia marcó su regreso a uno de los encuentros públicos semanales más importantes del Vaticano, después de varios días de recuperación posoperatoria.

Aunque los resultados médicos descartaron la necesidad de tratamientos adicionales contra el cáncer, el papa continúa con su recuperación tras la intervención quirúrgica.

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