Deuda pública y Congreso en contra: el difícil camino de Lula da Silva en Brasil

Es el primero en ganar una segunda vuelta tras perder la primera. Foto: AFP.

Luiz Inácio Lula da Silva avanzó cuesta arriba rumbo a su cuarto gobierno en Brasil, después de haber ganado las elecciones presidenciales; sin embargo, la deuda pública, la inflación y la presencia conservadora en el Congreso podrían ejercer un fuerte contrapeso contra sus programas sociales y promesas de campaña.

El abanderado de izquierda ganó en la segunda vuelta presidencial de Brasil, un hecho histórico debido a que es el primer candidato que gana esta ronda tras perder la primera vuelta.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó que Lula da Silva obtuvo 64 millones 256 mil 232 votos, equivalentes al 51.79% del boletaje. Su rival, Flávio Bolsonaro, reunió 59 millones 826 mil 41 sufragios, es decir, 48.21%.

Sin embargo, para este cuarto gobierno, Lula da Silva enfrentará retos que ya existían antes de estas elecciones en Brasil.

Su falta de mayoría legislativa, las dificultades económicas del país, su propia edad y posibles desacuerdos a nivel internacional con la derecha latinoamericana, impulsada por Donald Trump, podrían influir en el desarrollo de su gobierno.

El Congreso de Bolsonaro

En la próxima legislatura, el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Comunista de Brasil y el Partido Verde acumularán 88 diputaciones. Son el bloque que respalda a Lula da Silva.

En cambio, el Partido Liberal (PL) obtuvo 121 escaños, lo que equivale al 23.6% de las diputaciones.

De igual forma, el Senado tendrá una mayor representación del Partido Liberal que impulsó a Flávio Bolsonaro, con 29 de los 81 escaños a partir de febrero del 2027, mientras que el PT solo tendrá diez.

De esa forma, el bloque conservador podría influir en la distribución de recursos, aprobación de presupuesto y otras enmiendas, aunque esto no se traduce inmediatamente en un bloqueo opositor.

La posición de los legisladores dependerá de la capacidad de Lula da Silva para negociar leyes, presupuestos y reformas.

La Bolsa de São Paulo cae y el real se debilita

Para este lunes, la Bolsa de Valores de São Paulo suspendió sus operaciones durante 30 minutos, después de que el índice Ibovespa cayera casi un 17%.

La Bolsa indicó que la suspensión abarcó operaciones de activos al contado, renta fija, opciones y otros instrumentos vinculados con el mercado accionario.

De igual forma, el real brasileño se debilitó un 10.7% frente al dólar, lo que generó preocupación en los mercados.

Reuters resaltó que esta reacción de la Bolsa se debió a que gran parte de los inversionistas consideraba el triunfo de Flávio Bolsonaro, a quien asocian con una política fiscal más restrictiva.

El resultado de las elecciones de Brasil obliga al mercado a recalcular sus expectativas en gasto público, deuda y decisiones económicas del cuarto gobierno de Lula da Silva.

Deuda pública y déficit: el margen fiscal bajo presión

Las cuentas públicas son uno de los principales retos que enfrentará Lula da Silva en este cuarto gobierno.

En agosto, la deuda bruta del Ejecutivo alcanzó un 82.9% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a 11.1 billones de reales, según datos del Banco Central de Brasil.

Además, la deuda neta del sector público es de 9.2 billones de reales, un 69.3% del PIB.

De igual forma, el sector público acumuló un déficit primario de 82 mil 100 millones de reales, equivalentes al 0.62% del PIB hasta agosto de este 2026. Esto refleja una diferencia entre los ingresos y gastos públicos antes del pago de intereses de deuda.

Considerando los intereses, el déficit nominal acumulado alcanza los 1.264 billones de reales, es decir, el 9.48% del PIB.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la deuda bruta del gobierno pase de representar el 86.6% del PIB este año a alcanzar un 88.7% en 2027.

Con estos indicadores, Lula da Silva tendría que definir la financiación de sus compromisos sociales y de inversión, conteniendo el incremento de la deuda.

A esto se suma la inflación, que tuvo un aumento del 0.82% en septiembre, acumulando un 4.58% en los últimos 12 meses.

Las altas tasas encarecen los préstamos para empresas y hogares, aumentando también el costo de refinanciar deuda.

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