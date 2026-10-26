Bolsa de Sao Paulo se desploma casi 17% tras triunfo de Lula; real brasileño baja más del 10%

Lula da Silva suma cuatro mandatos no consecutivos. Foto: AFP.

La Bolsa de Sao Paulo, la principal de América Latina, se desplomó casi 17% en su apertura este lunes tras la histórica reelección el domingo del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva contra el conservador Flávio Bolsonaro.

La fuerte caída del índice Ibovespa provocó incluso una suspensión de las transacciones por 30 minutos, mientras que el precio del dólar frente al real también se disparó un 12% luego de la remontada de Lula en el balotaje en Brasil.

En la apertura de mercados, el real, la moneda brasileña, bajó un 10.7% frente al dólar, quedando en 5.57850 reales por unidad de la divisa estadounidense.

La caída de la Bolsa y del real ocurre en un momento de preocupación de los mercados por la impugnación contra las elecciones de Brasil, anunciada por el derechista Flávio Bolsonaro.

El triunfo de Lula da Silva

El actual presidente obtuvo el 51.79% de los votos válidos, equivalentes a más de 64.2 millones de sufragios, de acuerdo con el Tribunal Superior Electoral. En cambio, su contrincante, Flávio Bolsonaro, alcanzó el 48.21%, con alrededor de 59.8 millones de votos.

Más de 128 millones de personas acudieron a las urnas durante la segunda vuelta, según los datos publicados por la autoridad electoral brasileña.

Con esto, Lula da Silva se reelegirá como presidente en Brasil, sumando cuatro mandatos no consecutivos.

Su triunfo es celebrado en Latinoamérica por representar un freno contra el avance de la extrema derecha, impulsada principalmente por Donald Trump.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró en sus redes sociales la victoria de Lula da Silva.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

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