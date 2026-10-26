Inseguridad en Uruapan: Bedolla atribuye ola de violencia al despido masivo de policías municipales

Policías en Uruapan. Foto: Pexels/ilustrativa

La crisis de inseguridad en Uruapan, Michoacán, es resultado del despido masivo de policías municipales hace un mes, aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El mandatario afirmó que la corporación se encuentra rebasada y cuenta con alrededor del 20% del estado de fuerza que debería tener, luego de que el Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa sustituta Grecia Quiroz, separara a elementos que no acreditaron el examen de control y confianza C-3.

Despido de policías en Uruapan redujo el estado de fuerza municipal

Ramírez Bedolla señaló que las autoridades estatales ya preveían un repunte de la inseguridad tras la salida de un importante número de policías municipales, particularmente en delitos como los asaltos.

El gobernador explicó que la Policía Municipal de Uruapan está “rebasada” y “totalmente disminuida en su estado de fuerza”, por lo que instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal a atender la situación.

Aunque precisó que no contaba con la cifra exacta de elementos activos, estimó que la corporación tiene alrededor del 20% de los policías que debería tener en condiciones ideales.

El despido de los elementos se realizó bajo el argumento de que no acreditaron el examen de control y confianza denominado C-3.

Gobierno de Michoacán apoyará a Uruapan con policía de cercanía

Ante la falta de elementos municipales, el Gobierno de Michoacán apoyará provisionalmente al municipio con policías de cercanía, quienes atenderán principalmente a comerciantes.

Además, Ramírez Bedolla informó que el Gobierno federal construye un cuartel para la Policía Municipal de Uruapan; sin embargo, subrayó que también se necesitan policías para fortalecer la seguridad en el municipio.

Ataques y asesinatos marcan semana violenta en Uruapan

Durante la última semana, diversos hechos violentos dejaron un saldo de 10 personas sin vida en Uruapan.

Entre las víctimas se encuentran dos hombres taqueros asesinados el jueves pasado. Posteriormente, el sábado, dos mujeres que estaban a cargo de una taquería fueron atacadas a tiros; una de ellas perdió la vida.

También se reportó un ataque contra una vivienda ubicada en la colonia El Periodista.

Estos hechos se registraron en medio de la crisis de inseguridad que enfrenta el municipio y de los señalamientos del gobernador sobre la reducción de la fuerza policial tras el despido masivo de elementos municipales.

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