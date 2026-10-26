La disputa entre Sheinbaum y Chihuahua

La disputa entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de Chihuahua podría tener implicaciones políticas rumbo a las próximas elecciones para renovar la gubernatura, de acuerdo con el análisis de Luis Rubio, quien consideró que la confrontación refleja las tensiones entre Morena y un gobierno estatal que mantiene una postura independiente.

En su colaboración, el analista aborda el conflicto surgido tras la presencia de agentes estadounidenses en actividades contra el narcotráfico en Chihuahua, situación que derivó en diferencias entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del estado.

Rubio señala que la falta de información sobre el caso propició diversas interpretaciones. Sin embargo, sostiene que la participación de autoridades estadounidenses en asuntos de seguridad no es extraordinaria, particularmente en entidades fronterizas.

Morena y Chihuahua: una disputa con implicaciones electorales

Desde la perspectiva de Luis Rubio, el gobierno federal habría identificado una oportunidad política en Chihuahua ante la posibilidad de que Morena gane la gubernatura en las próximas elecciones.

“El gobierno federal ve débil o vio débil al gobierno de Chihuahua y pensó que había una oportunidad para ganar la elección de la gubernatura el próximo año”, afirma.

No obstante, considera que la respuesta de la población de Chihuahua ha complicado ese escenario y generado tensiones con el gobierno federal y el liderazgo de Morena.

También interpreta el desencuentro como una muestra de las dificultades para mantener una relación política con gobiernos estatales que no siguen las posiciones de la administración federal.

En ese sentido, destacó que la gobernadora de Chihuahua ha optado por actuar conforme a las atribuciones que le corresponden dentro del pacto federal, en lugar de asumir una postura sumisa frente a la Presidencia.

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