Ingram, Texas: el pueblo perdió al 10% de sus vecinos tras un acuerdo con ICE

Los dos patrulleros del pueblo hicieron la totalidad de los arrestos. Foto: AFP

La policía de Ingram entregó a las autoridades migratorias, en menos de un año, a una cantidad de personas equivalente a 10% de los habitantes de este pueblo texano de cerca de mil 900 vecinos, luego de firmar un acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que convirtió a sus patrulleros en agentes de inmigración. Casi la mitad de la población de Ingram es latina, y el pueblo apenas se reconstruía tras la inundación que golpeó la región en el verano de 2025, según una investigación de ProPublica.

La idea de sumarse al programa federal 287(g) salió del patrullero Jaron Alexander, quien se la propuso al jefe de la policía, Dustin Breshears, a finales de 2025. El departamento eligió el modelo de fuerza de tarea, que permite a los policías locales aplicar leyes migratorias en su trabajo diario, y pronto la carretera principal del pueblo, Junction Highway, se volvió el tramo que muchos vecinos preferían evitar.

Ese programa, que el gobierno de Donald Trump reactivó en enero de 2025 tras una docena de años sin funcionar en esa modalidad, también trajo dinero federal para el pequeño departamento y sus agentes.

¿Qué pasó en Ingram después del acuerdo con ICE?

Breshears informó al concejo municipal que los dos patrulleros del pueblo habían hecho 162 paradas de tránsito en apenas 20 días, y en 2 meses el departamento acumuló más paradas que en todo el año anterior. Al menos 70 personas fueron entregadas a agentes de inmigración en unos 3 meses, una cifra que poco después superó las 100, y para agosto de 2026 el jefe contabilizó 194 “incidentes relacionados con inmigración”, aunque no pudo precisar cuántos terminaron en deportación.

Entre los detenidos estuvo Ulices Macias, a quien Alexander arrestó el 28 de diciembre de 2025, en una parada que dejó atrás a su pareja y a su hija de 2 semanas. Semanas después fue detenida Cinthya Carranza, una madre soltera que había pedido asilo y que fue arrestada en un autolavado cuando iba por sus hijos a la escuela. Los pedidos para llevar de un restaurante mexicano bajaron de 200 a 50 al día, y una familia firmó ante notario papeles de tutela por si los padres eran detenidos, un paso que muchos inmigrantes dan para preparar a su familia antes de una deportación.

Breshears y Alexander negaron haber perseguido a la comunidad latina, y el jefe compartió estadísticas según las cuales las paradas a latinos fueron proporcionales a su peso en la población. “Si estás tomando dinero federal para hacer un trabajo, creo que deberías hacer el trabajo”, defendió el patrullero, quien también reconoció que no disfruta cuando separan a las familias.

Una parada de tránsito puede terminar en manos de ICE

En el modelo de fuerza de tarea, los policías locales pueden aplicar una autoridad migratoria limitada durante sus funciones de rutina, como una revisión en carretera, bajo la supervisión de la oficina local de ICE, de acuerdo con una ficha informativa de la agencia. Para participar, cada agente debe ser ciudadano estadounidense, tener al menos 2 años como policía y aprobar un curso en línea de 40 horas.

La ficha no enumera una por una esas facultades, pero el modelo permite arrestar a personas que el policía sospecha que están en el país sin autorización, según NPR. Así, una infracción menor puede terminar en una entrega a inmigración, un tipo de colaboración que forma parte del récord de arrestos de ICE en el verano de 2026.

Early this year, I visited Ingram, a TX town of ~1,900, to check out a tip.



The area was starting to recover from its worst flood in a century.



But as Latino workers drove to jobsites to help rebuild, the tipster said, a cop in a black Dodge Charger kept stopping them … 🧵 — Francesca D’Annunzio (@FrancescaDnunz) October 25, 2026

¿Cómo saber si la policía de una ciudad tiene un acuerdo 287(g)?

ICE permite consultar la lista de agencias participantes en su página oficial del programa 287(g). Conviene buscar por el nombre de la agencia y no solo por estado, porque en un mismo condado puede tener convenio el alguacil pero no la policía de la ciudad, o al revés.

El modelo firmado define qué tanto alcance tiene la colaboración, ya que el de fuerza de tarea opera en la calle, mientras que los de cárcel y de órdenes de arresto se limitan a personas que ya están bajo custodia. El mapa de los acuerdos de ICE con policías locales ayuda a ubicar los convenios por estado, y las sesiones del concejo municipal también dan pistas, como ocurrió en Ingram.

¿Qué derechos tiene una persona si la detienen mientras maneja?

Una parada con un agente 287(g) sigue siendo una revisión policial, y hay reglas básicas que aplican sin importar el estatus migratorio. Nadie está obligado a decir dónde nació ni cómo entró al país, de acuerdo con la guía de derechos de la ACLU, que también recomienda mantener las manos sobre el volante. Estos son los puntos principales que señala la organización.

El conductor debe mostrar licencia, registro del vehículo y comprobante de seguro si la policía lo pide

Conductor y pasajeros pueden guardar silencio sobre su ciudadanía, su lugar de nacimiento y su forma de entrada al país

La recomendación es no mentir sobre la ciudadanía ni mostrar documentos falsos

Es posible negarse a que revisen el auto, aunque la policía puede hacerlo si cree que hay pruebas de un delito

Si alguien considera que se violaron sus derechos, la organización sugiere anotar el número de placa del agente y de la patrulla, además de los datos de testigos, y presentar una queja por escrito. Tener a la mano el teléfono de un abogado de inmigración ayuda a reaccionar más rápido si la parada termina en detención.

¿Cuánto dinero paga ICE a las policías que colaboran?

El gobierno federal ofreció a las agencias con acuerdo 287(g) una serie de pagos que convirtió la colaboración en un ingreso extra para muchos departamentos pequeños. ICE detalló estos apoyos en un comunicado de septiembre de 2025, y la oficina del senador Lindsey Graham precisó los bonos por desempeño, vigentes desde el 1 de octubre de 2025.

7 mil 500 dólares por agente capacitado para computadoras portátiles, celulares y servicio telefónico

100 mil dólares por acuerdo firmado para vehículos y transporte

El reembolso completo del sueldo y las prestaciones de cada agente, más horas extra hasta por 25% de su sueldo anual

Bonos trimestrales de mil, 750 o 500 dólares por agente, según su “éxito” en localizar a las personas que ICE le asigna

En Ingram, esos incentivos se notaron en las nóminas. Alexander ganó 18 mil 793 dólares en 9 meses por sus horas en la fuerza de tarea, encima de un sueldo base de alrededor de 70 mil dólares, y en parte gracias al dinero de ICE la ciudad contrató a dos policías más. El concejo municipal también aprobó un aumento de 18 mil dólares para Breshears.

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