Tormenta tropical Vance: se prevén lluvias, viento y oleaje en cinco estados
Vance mantiene lluvias fuertes en cinco estados del occidente y sur de México, además de rachas de viento y oleaje elevado.
La tormenta tropical Vance mantiene el pronóstico de lluvias fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se encontraba, esta mañana, a 425 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 555 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.
El fenómeno presentaba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora.
¿Qué estados tendrán lluvias por la tormenta tropical Vance?
El pronóstico para las próximas 24 horas contempla lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en las siguientes zonas:
- Nayarit: sur del estado.
- Jalisco: oeste.
- Colima: estado en su conjunto, según el aviso.
- Michoacán: zona costera.
- Guerrero: suroeste.
Vance provocará oleaje elevado y rachas de viento
Además de las lluvias, la circulación de Vance generará viento y oleaje elevado en las costas del occidente del país.
- Costas de Colima y Michoacán: vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora; oleaje de 3 a 4 metros de altura.
- Costas de Jalisco y Guerrero: vientos sostenidos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora; oleaje de 2 a 3 metros de altura.
El SMN advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar:
- Deslaves
- Aumento en los niveles de ríos y arroyos
- Desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas
Por ello, recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.
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