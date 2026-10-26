Tormenta tropical Vance: se prevén lluvias, viento y oleaje en cinco estados

Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Vance mantiene el pronóstico de lluvias fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se encontraba, esta mañana, a 425 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 555 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

El fenómeno presentaba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora.

La #TormentaTropical #Vance se encuentra esta mañana a 425 km al sur-suroeste de Manzanillo, #Colima. Los efectos generados por este sistema se describen en la imagen pic.twitter.com/rYyHG2obvZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 26, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias por la tormenta tropical Vance?

El pronóstico para las próximas 24 horas contempla lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en las siguientes zonas:

Nayarit : sur del estado.

: sur del estado. Jalisco : oeste.

: oeste. Colima : estado en su conjunto, según el aviso.

: estado en su conjunto, según el aviso. Michoacán : zona costera.

: zona costera. Guerrero: suroeste.

Vance provocará oleaje elevado y rachas de viento

Además de las lluvias, la circulación de Vance generará viento y oleaje elevado en las costas del occidente del país.

Costas de Colima y Michoacán : vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora; oleaje de 3 a 4 metros de altura.

: vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora; oleaje de 3 a 4 metros de altura. Costas de Jalisco y Guerrero: vientos sostenidos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora; oleaje de 2 a 3 metros de altura.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar:

Deslaves

Aumento en los niveles de ríos y arroyos

Desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas

Por ello, recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

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