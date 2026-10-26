Día de Muertos 2026: éstas son las tradiciones en estados de México

Día de Muertos México: Huasteca, Campeche y Puebla. Fotos: Cuartoscuro

El Día de Muertos 2026 se acerca con una diversidad de costumbres que distingue a las comunidades de México. Aunque las ofrendas, las flores, las veladoras y las visitas a los panteones forman parte de la celebración en gran parte del país, cada región conserva prácticas propias para recordar a sus seres queridos.

En algunos lugares, las familias pasan la noche junto a las tumbas; en otros, preparan platillos especiales, organizan danzas con máscaras o construyen altares monumentales. También existen rituales vinculados con las cosechas y ceremonias en las que las comunidades reciben simbólicamente a las almas de sus difuntos.

Éstas son algunas de las tradiciones más representativas de 12 estados y entidades de México para conocer distintas maneras de vivir esta celebración.

Ciudad de México: la Alumbrada de Mixquic

En la Ciudad de México (CDMX), San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, es uno de los sitios más conocidos por sus celebraciones de Día de Muertos.

Las familias preparan ofrendas y visitan el panteón para limpiar y adornar las tumbas con flores, veladoras y otros elementos. Una de las prácticas más reconocidas es la Alumbrada, cuando el cementerio se ilumina con numerosas velas durante la conmemoración.

La celebración reúne rezos, convivencia familiar y actividades culturales, pero su significado principal es el recuerdo de los difuntos. En otros pueblos originarios de la capital también se mantienen costumbres particulares, como colocar ropa de los fallecidos en los altares y compartir alimentos con quienes acuden a visitarlos.

Aguascalientes: calaveras y homenaje a José Guadalupe Posada

En Aguascalientes, la temporada está ligada a la figura del grabador José Guadalupe Posada, creador de la imagen que dio origen a la popular representación de la Calavera Garbancera, conocida como La Catrina.

El Festival Cultural de Calaveras rinde homenaje a su obra con actividades artísticas, musicales y culturales, además de recorridos, concursos de altares y propuestas relacionadas con la muerte y las tradiciones mexicanas.

En otros municipios del estado también se conservan costumbres familiares, como la preparación de condoches en San José de Gracia. Los condoches son una preparación tradicional de la gastronomía mexicana, con raíces que se remontan a las épocas prehispánica y colonial. Son especialmente populares en la Mesa Central del país, sobre todo en estados como Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí, donde se elaboran en forma de gorditas o panes típicos de la región.

Los recorridos por el histórico Panteón de Guadalupe, en Real de Asientos, y las actividades comunitarias en torno a las ofrendas.

Estado de México: la Feria del Alfeñique en Toluca

En el Estado de México, una de las tradiciones más emblemáticas es la Feria y Festival Cultural del Alfeñique, que se realiza en Toluca.

La celebración destaca por la venta y exhibición de dulces tradicionales, entre ellos calaveras de azúcar, figuras de alfeñique y dulces elaborados con pepita. También se organizan actividades culturales, recorridos y exposiciones relacionados con el Día de Muertos.

En 2026, la capital mexiquense instaló miles de macetas de cempasúchil en calles, plazas, jardines y panteones para ambientar la temporada. Las ofrendas, las figuras de catrinas y los dulces tradicionales forman parte de una celebración que combina memoria, artesanía y convivencia.

Campeche: el pibipollo y la limpieza de restos

En Campeche, el Hanal Pixán también es una de las principales expresiones de la temporada. Las familias preparan altares en sus casas y colocan fotografías, veladoras, bebidas y los alimentos que acostumbraban disfrutar sus difuntos.

Uno de los platillos más representativos es el pibipollo, un tamal de gran tamaño elaborado con masa de maíz y distintos ingredientes, envuelto en hojas y cocido en un horno subterráneo tradicional.

La comida no es únicamente parte del menú de temporada: dentro de la celebración, forma parte del acto de recibir y honrar simbólicamente a las almas.

Altares gigantes, flor de terciopelo y catrina en Janitzio. Fotos: Cuartoscuro

Además, en Pomuch, Campeche, las familias mantienen viva una tradición maya en la que la muerte no representa el fin del vínculo con sus seres queridos. Días antes del Janal Pixán, habitantes de la comunidad realizan el ritual conocido como Choo Ba’ak, que consiste en limpiar cuidadosamente los huesos de sus difuntos, una práctica que preserva la memoria familiar y forma parte de su manera de honrar a quienes ya fallecieron.

Durante la ceremonia, los restos son retirados de sus osarios, limpiados y acomodados sobre paños bordados, en un acto que combina respeto, cariño y tradición. Mientras realizan estas labores, algunas personas conversan con sus difuntos y les comparten recuerdos, como una manera de mantener presente su relación con ellos. Así, en Pomuch, la preparación para el Día de Muertos se convierte en una expresión de identidad cultural y de los lazos que permanecen entre generaciones.

Hidalgo: el Xantolo llena de música y danzas la Huasteca

En la región Huasteca de Hidalgo, el Día de Muertos se celebra con el Xantolo, una festividad que reúne ofrendas, música, gastronomía y danzas tradicionales.

Los participantes utilizan máscaras y vestimentas para representar personajes como viejos, diablos y calaveras. Los grupos recorren las calles al ritmo de música regional y se presentan en plazas y espacios comunitarios.

Los altares incluyen flores, veladoras y alimentos, entre ellos productos elaborados con maíz. En Huejutla de Reyes, las actividades de 2026 están programadas del 30 de octubre al 2 de noviembre, con la instalación de un altar monumental y diversas expresiones culturales.

Michoacán: la Noche de Ánimas en el lago de Pátzcuaro

Una de las celebraciones más conocidas se realiza en la región lacustre de Michoacán, particularmente en los alrededores del lago de Pátzcuaro y en la isla de Janitzio.

Las familias adornan las tumbas con flores de cempasúchil, terciopelo y veladoras, además de colocar ofrendas para honrar a sus seres queridos. En distintas comunidades, los habitantes permanecen durante la noche en los cementerios, donde rezan y acompañan simbólicamente a sus difuntos.

La conmemoración, conocida en la región como Noche de Ánimas, combina prácticas religiosas, costumbres comunitarias y elementos de la tradición purépecha. Es importante recordar que los rituales y las formas de participación varían entre localidades.

Oaxaca: altares, flores y memoria comunitaria

En Oaxaca, la celebración del Día de Muertos se vive con la tradicional velación en el Panteón General de la capital y en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, donde destaca la noche del 31 de octubre. Durante la madrugada, las familias acuden a los cementerios para acompañar a sus seres queridos fallecidos entre altares adornados con flores de cempasúchil, velas encendidas, música y alimentos, en una tradición que mantiene vivos los lazos con quienes ya partieron.

Otra de las expresiones características de estas fechas son las comparsas y muerteadas, desfiles populares que recorren barrios como Jalatlaco, El Polvo, La Trinidad de las Huertas y Cinco Señores, al ritmo de bandas de viento, con disfraces, máscaras y representaciones satíricas. En los Valles Centrales, particularmente en San Agustín Etla y Villa de Etla, las muerteadas pueden prolongarse durante varias horas con representaciones teatrales y bailes que combinan música, humor y tradición comunitaria.

Las costumbres varían entre las comunidades indígenas y las regiones del estado. Por ello, no existe una sola manera de celebrar: los elementos de cada ofrenda y las actividades comunitarias responden a las tradiciones locales y a la historia de cada población.

Alumbrada en panteón, túnel de cempasúchil y calavera gigante. Fotos: Cuartoscuro

Puebla: los altares monumentales de Huaquechula

En Huaquechula, Puebla, destacan los altares monumentales instalados en viviendas y espacios de la comunidad. Estas estructuras pueden alcanzar varios metros de altura y se distinguen por sus niveles, telas, imágenes religiosas, flores, veladoras y alimentos.

Cada elemento tiene un significado dentro de la ofrenda familiar. La tradición también contempla recibir a quienes visitan los altares, una práctica que convierte las casas en espacios de convivencia y memoria.

Para 2026, se anunció la instalación de 34 altares monumentales, de entre 3 y 6 metros de altura, que podrán visitarse del 28 de octubre al 2 de noviembre. Cuatro estarán dedicados a personas fallecidas durante el año.

San Luis Potosí: máscaras y danzas del Xantolo

La Huasteca de San Luis Potosí también celebra el Xantolo, una de las expresiones más características del Día de Muertos en esta zona del país.

Los danzantes, conocidos en algunas comunidades como koles, utilizan máscaras de madera y vestimentas para representar personajes tradicionales. Acompañados por música en vivo, bailan por las calles y se reúnen en las plazas.

Las ofrendas incluyen flores, veladoras y alimentos preparados por las familias, con especial presencia de productos derivados del maíz. La celebración está relacionada con el ciclo agrícola y con la idea de recibir a los difuntos mediante la comida, la luz y la música.

Tamaulipas: el Xantolo mantiene vivas las costumbres huastecas

En las comunidades de la Huasteca de Tamaulipas, el Xantolo forma parte de las celebraciones que reúnen a familias y habitantes para recordar a sus muertos.

En Tamaulipas, las celebraciones del Xantolo por el Día de Muertos incluyen la tradicional exhibición de Viejadas, en la que comparsas de danzantes recorren distintos espacios con máscaras de madera y disfraces coloridos. Al ritmo de huapangos y música interpretada por tríos huastecos, esta expresión cultural honra a los difuntos y mantiene viva una de las tradiciones más representativas de la región huasteca.

Las danzas de enmascarados, las ofrendas y la música tradicional son elementos centrales de esta festividad. Los participantes preparan alimentos para compartirlos simbólicamente con las almas y adornan los altares con flores y otros objetos rituales.

Aunque comparte características con las celebraciones de Hidalgo y San Luis Potosí, cada localidad conserva sus propias formas de organización, vestimenta y expresión cultural.

Veracruz: comparsas y celebraciones en distintas comunidades

En Veracruz, las tradiciones de Día de Muertos cambian según la región. En la Huasteca se celebra el Xantolo, con danzas de enmascarados y música; en otros municipios se organizan comparsas, desfiles, altares y actividades comunitarias.

Naolinco es uno de los lugares reconocidos por sus costumbres relacionadas con estas fechas. Las visitas, las ofrendas y las expresiones culturales permiten a las familias mantener el recuerdo de quienes fallecieron.

En Xalapa, la programación cultural de 2026 incluye altares dedicados a distintas regiones del estado, así como talleres, presentaciones artísticas y el desfile Almas del Mictlán, anunciado para el 28 de octubre.

Yucatán: Hanal Pixán, la comida de las almas

En Yucatán, una de las tradiciones más significativas es el Hanal Pixán, expresión maya que significa “comida de las almas”.

Las familias preparan altares con alimentos, bebidas, velas, flores y fotografías de sus seres queridos. La comida ocupa un lugar central, pues representa una forma de recibir y recordar a quienes ya fallecieron.

Entre los platillos asociados con esta celebración está el pib, también conocido como mucbipollo en algunas zonas de la península. Se trata de una preparación a base de masa de maíz con relleno, envuelta en hojas y cocida tradicionalmente bajo tierra.

El Hanal Pixán conserva una relación estrecha con la cosmovisión maya, la memoria familiar y las prácticas comunitarias.

¿Qué tienen en común las tradiciones de Día de Muertos en México?

Aunque cada región conserva sus propios rituales, las celebraciones comparten varios elementos: el recuerdo de los seres queridos, la preparación de alimentos, el uso de flores y veladoras, las reuniones familiares y la visita a los panteones.

En muchas comunidades indígenas, estas prácticas también se relacionan con el ciclo agrícola y con la transmisión de conocimientos entre generaciones. Las ofrendas reúnen objetos y alimentos que tienen un significado para cada familia, mientras que las danzas y ceremonias fortalecen la identidad comunitaria.

El Día de Muertos 2026 permite conocer esa diversidad cultural: desde las velaciones de Michoacán hasta los altares monumentales de Puebla, el Xantolo de la Huasteca y el Hanal Pixán de la península de Yucatán. Más que una celebración uniforme, es un conjunto de tradiciones vivas que mantienen el vínculo entre las comunidades y la memoria de sus difuntos.

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