Seguro Social: por qué la agencia asegura que está en su mejor momento

No habrá pago de SSI en noviembre. Foto: Envato

El Seguro Social asegura que vive su mejor momento por el crecimiento de sus servicios digitales. La agencia destaca menos tiempo de espera telefónica, más de 571 millones de transacciones en línea y un mayor uso de my Social Security, herramientas que también facilitan consultar Supplemental Security Income November Payout —el pago de noviembre del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) informó que todas sus métricas de atención al público mejoraron en doble dígito durante el año fiscal 2026. La agencia atribuye el resultado a su estrategia de priorizar los servicios digitales.

¿Por qué la SSA dice que está en su mejor momento?

La SSA señaló que redujo casi 80% los tiempos de espera de su línea telefónica 800. También reportó una disminución en la acumulación de solicitudes de discapacidad.

La agencia eliminó 29 horas semanales de caídas de su sitio web. Esto, según la agencia, permitió que los usuarios pudieran hacer trámites las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Además, el Seguro Social aseguró que completó más de 571 millones de transacciones en línea durante el año fiscal 2026 y que el número de cuentas registradas creció 20% frente al año fiscal 2024.

¿Qué significa para quienes reciben SSI?

Para quienes reciben SSI, el servicio digital permite revisar su Supplemental Security Income November Payout, el pago de noviembre del Seguro de Ingreso Suplementario. Ese depósito llegará el 30 de octubre porque el 1 de noviembre cae domingo.

La SSA adelanta el pago cuando la fecha habitual cae en un fin de semana o día feriado federal. Por eso, no habrá otro depósito de SSI durante noviembre; el siguiente corresponderá al beneficio de diciembre y llegará el martes 1 de diciembre.

El pago del 30 de octubre no es un pago extra ni una compensación. Corresponde al beneficio mensual de noviembre, entregado antes porque su fecha original cae en domingo.

El calendario del Seguro Social 2026-2027 que genera consultas

El pago de enero de 2027 está previsto para el 31 de diciembre porque el 1 de enero es día feriado federal. Ese depósito será el primero que incluya el ajuste por costo de vida (COLA) de 2027.

Pago correspondiente a Fecha de depósito Motivo Noviembre de 2026 Viernes 30 de octubre El 1 de noviembre cae domingo. [^1647] Diciembre de 2026 Martes 1 de diciembre El 1 de diciembre es día hábil. [^1647] Enero de 2027 Jueves 31 de diciembre El 1 de enero de 2027 es día feriado federal. [1647][1648]

La regla del 1 de cada mes aplica a quienes reciben únicamente SSI. Las personas que comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997, o que reciben tanto Seguro Social como SSI, siguen un calendario distinto: su pago de Seguro Social llega el día 3 y el de SSI el día 1, según la guía oficial de SSI de la SSA.

¿Cómo aprovechar los servicios digitales?

Para aprovechar los servicios en línea, puedes crear o entrar a tu cuenta de my Social Security. Allí puedes revisar el estado de tus trámites, actualizar tu información y descargar documentos oficiales.

Si el pago de SSI no aparece en tu cuenta, espera al menos un día hábil antes de reportar un problema. Si continúa sin reflejarse, puedes comunicarte con la SSA al 1-800-772-1213, de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., hora del Este.

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