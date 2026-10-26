CNTE en Chiapas amenaza con paros de 48 y 72 horas en noviembre

Movilización de la CNTE en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas emplazó al Gobierno federal a paros de labores de 48 y 72 horas en noviembre próximo si no hay una mesa de negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se aborden temas como la abrogación a la Ley del ISSSTE y la Reforma Educativa.

CNTE definirá próximas acciones en noviembre

Previo a una marcha en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, Isael González, líder de la CNTE en la entidad, informó que el 6 de noviembre se realizará la asamblea estatal y el 7 de noviembre la asamblea nacional, donde definirán su próximo plan de acción, que podría incluir un paro nacional.

El dirigente sindical insistió en la necesidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum retome la mesa de negociación con la CNTE y la Sección 7, con el objetivo de obtener respuestas a sus demandas.

¿Qué exige la CNTE al Gobierno federal?

Entre las demandas del magisterio también se encuentran el regreso a la jubilación por antigüedad en el servicio, con 28 años de trabajo para las maestras y 30 años para los maestros, así como la cancelación de las cuentas individuales para que todos los trabajadores pasen al esquema de pensión solidaria.

Además, la CNTE pide que se garantice el bono de 2026 para los jubilados y que se reflejen los resultados del proceso bilateral relacionado con el incremento de horas y los ascensos.

CNTE pide más plazas docentes en Chiapas

Isael González señaló que el rezago educativo en Chiapas se relaciona con la falta de maestros. Por ello, el sindicato solicita la creación de nuevas plazas docentes, principalmente para el nivel indígena.

La movilización de este lunes partió de la Diana Cazadora y concluyó frente a la sede de Gobernación, en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, donde los participantes realizaron un mitin.

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