GP de México 2026: Kimi Antonelli a un paso de ser el campeón más joven de la F1; ¿qué necesita para coronarse?

Kimi Antonelli podría ser campeón en México Foto: AFP

La Formula 1 regresa a tierras aztecas generando mucha emoción en los amantes del automovilismo, pues en el GP de México Kimi Antonelli podría convertirse en el campeón más joven de la historia, además del regreso de Checo Pérez este fin de semana.

El piloto italiano ganó este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, por lo que el domingo 1 de noviembre podría asegurar la corona.

KIMI ANTONELLI WINS THE UNITED STATES GRAND PRIX! 🏆✨



It's a dominant drive from the Drivers' Championship leader 💪 #F1 #USGP pic.twitter.com/wmf8wWVa0J — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de la F1?

Kimi Antonelli está a un paso de ser el campeón mundial de Formula 1, pues tras conquistar el Gran Premio de Estados Unidos, podría asegurar su corona en el GP de México.

Con 20 años de edad, el piloto italiano podría coronarse en México, durante el Día de Muertos, convirtiéndose así en el más joven en la historia en conseguirlo.

Para esto solo tendría que terminar al menos en la novena posición, pues al sumar 2 puntos matemáticamente lograría coronarse campeón.

Antonelli suma 365 puntos con 9 victorias durante la temporada, con una ventaja de 123 puntos sobre George Russell y de 124 sobre Lewis Hamilton.

Después de México aún quedarán los grandes premios de Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, con 100 puntos por disputarse, lo que le daría el campeonato al piloto de Mercedes si queda en noveno lugar o mejor.

¿Qué récords rompería Kimi Antonelli si se corona en México?

Kimi haría historia en México si logra coronarse en tierras aztecas, pues el italiano sería el piloto más joven de la F1 con 20 años y 68 días, rompiendo el récord de Sebastian Vettel, quien ganó con la escudería de Red Bull en 2010, a los 23 años y 134 días.

También significaría que un italiano regrese a conquistar el campeonato mundial de la Formula 1, algo que no ocurría desde hace 73 años, pues el último piloto originario de Italia que conquistó el título fue Alberto Ascari, en las temporadas 1952 y 1953, con Ferrari.

El Gran Premio de México

El Gran Premio de México regresó al calendario de la Formula 1 en el año 2015, pero el Autódromo Hermanos Rodríguez es un circuito histórico del automovilismo que debutó en 1962 para una carrera no puntuable para el campeonato.

Ya en 1963 se convirtió en un Gran Premio oficial, convirtiéndose en una de las citas importantes para el cierre de la temporada.

Este año el Gran Premio de México se llevará a cabo el fin de semana del 30 de octubre al primero de noviembre y los horarios son:

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 12:30 a 13:30 horas

Práctica 2: 16:00 a 17:00 horas

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 11:30 a 12:30 horas

Calificación: 15:00 a 16:00 horas

Domingo 1 de noviembre

Carrera: 14:00 horas

Cabe señalar que además de lo histórico que podría ser la coronación de Kimi Antonelli en México, este Gran Premio significa el regreso de Checo como piloto en su país con la escudería de Cadillac.

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