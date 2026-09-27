Policía de Reino Unido reporta “incidente grave” cerca de base aérea usada por EE. UU.

Base aérea utilizada por EE. UU. Foto: AFP

La Policía de Gloucestershire, Reino Unido, declaró este domingo un “incidente grave” en la zona de Whelford y ordenó evacuar varias viviendas cercanas a la base aérea de RAF Fairford, utilizada también por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La medida ocurrió después de que varios hombres fueran detenidos por presuntos delitos relacionados con explosivos. La policía informó que especialistas militares en desactivación de explosivos ya trabajan en el lugar para revisar varios vehículos.

Incidente grave en Whelford provoca evacuaciones

De acuerdo con la Policía de Gloucestershire, varias propiedades fueron evacuadas como medida de seguridad tras los arrestos. Así, los residentes de la zona fueron trasladados a un punto cercano mientras los artificieros realizan las inspecciones.

La corporación señaló que considera que el incidente está contenido, aunque las labores de los especialistas continúan para determinar si existe algún riesgo para la población. Por ahora, las autoridades mantienen acordonada el área.

Investigan vehículos cerca de base militar de EE. UU.

Los expertos en desactivación de explosivos están examinando varios vehículos, informó la policía, que hasta ahora no ha detallado a cuántas personas detuvieron los agentes ni qué tipo de material motivó su intervención.

Whelford se encuentra cerca de RAF Fairford, una base de la Real Fuerza Aérea británica que también es utilizada por Estados Unidos. La instalación ha tenido relevancia reciente por el despliegue de bombarderos estadounidenses en el contexto del conflicto en Medio Oriente.

Según la información que difundieron las autoridades británicas, el gobierno de Reino Unido había autorizado previamente el uso de sus instalaciones para operaciones estadounidenses que consideraba defensivas.

Pora ahora, la investigación permanece abierta mientras los equipos especializados revisan los vehículos y las autoridades determinan las circunstancias que llevaron a los arrestos.

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