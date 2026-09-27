SMN prevé lluvias en los 32 estados y máximas de 45 grados para este domingo

Lluvias. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Polo, ya de categoría 3, continuará provocando lluvias, intensas rachas de viento y alto oleaje para este domingo 27 de septiembre.

Por ello, los 32 estados de la República Mexicana continuarán con lluvias a lo largo de este domingo, alcanzando puntuales intensas. Además de Polo, las precipitaciones serán provocadas por el monzón mexicano y una inestabilidad atmosférica.

Las altas temperaturas no se detendrán en el norte y noroeste del país este 27 de septiembre, alcanzando máximas de 45 °C.

¿Dónde lloverá este domingo 27 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Veracruz

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Sonora

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Colima

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 27 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla

Vientos y oleaje:

Vientos de 60 a 70 km/h : Oaxaca

: Oaxaca Viento de 50 a 60 km/h : Baja California Sur y Guerrero

: Baja California Sur y Guerrero Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México

: Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México Oleajes de 3.0 a 5.0 metros de altura : costas de Baja California Sur y Oaxaca

: costas de Baja California Sur y Oaxaca Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas,

Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas, Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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