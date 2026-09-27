SMN prevé lluvias en los 32 estados y máximas de 45 grados para este domingo
El oleaje y las rachas de viento aumentarán este domingo debido al huracán Polo.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Polo, ya de categoría 3, continuará provocando lluvias, intensas rachas de viento y alto oleaje para este domingo 27 de septiembre.
Por ello, los 32 estados de la República Mexicana continuarán con lluvias a lo largo de este domingo, alcanzando puntuales intensas. Además de Polo, las precipitaciones serán provocadas por el monzón mexicano y una inestabilidad atmosférica.
Las altas temperaturas no se detendrán en el norte y noroeste del país este 27 de septiembre, alcanzando máximas de 45 °C.
¿Dónde lloverá este domingo 27 de septiembre?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Veracruz
- Tabasco
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Sonora
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Colima
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 27 de septiembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas
- 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Querétaro
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla
Vientos y oleaje:
- Vientos de 60 a 70 km/h: Oaxaca
- Viento de 50 a 60 km/h: Baja California Sur y Guerrero
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México
- Oleajes de 3.0 a 5.0 metros de altura: costas de Baja California Sur y Oaxaca
- Oleaje de2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas,
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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