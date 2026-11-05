Francia se paraliza: más de 250 mil personas salen a las calles a protestar; despliegan 70 mil agentes

Protestas en Francia. Foto: AFP

Más de 250 mil personas participan este jueves 5 de noviembre en las protestas y la huelga general en Francia, convocadas por los principales sindicatos para exigir mejores salarios, medidas contra el aumento del costo de la vida y la preservación de los servicios públicos. La jornada se extendió a más de 70 ciudades, mientras las autoridades desplegaron a 70 mil policías y gendarmes para prevenir posibles disturbios.

De acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT), hasta las 13:00 horas locales se habían registrado más de 250 mil manifestantes y alrededor de 250 acciones y concentraciones en el país. Por su parte, las autoridades contabilizaron 270 mil participantes en 180 marchas hasta esa misma hora, antes del inicio de la movilización en París.

🇫🇷 | 270.000 personas se movilizan en 180 marchas por la huelga general en Francia contra el costo de vida. Autoridades desplegaron 70.000 policías ante la proyección de hasta 700.000 manifestantes, con cierres preventivos en la Torre Eiffel y el Louvre. pic.twitter.com/TLeFyOtI1N — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 5, 2026

Los organizadores estimaron que la participación podría alcanzar las 700 mil personas durante el transcurso del día, con entre 40 mil y 80 mil manifestantes en la capital francesa.

La convocatoria reunió a trabajadores de distintos sectores, estudiantes de secundaria y universitarios, agricultores y participantes del movimiento conocido como los chalecos amarillos, que retomaron sus movilizaciones en octubre contra el encarecimiento de la vida.

¿Por qué protestan los trabajadores en Francia?

Los sindicatos convocantes exigen un incremento del salario mínimo interprofesional y una revalorización general de los sueldos, además de mayor justicia fiscal y la protección de los servicios públicos.

El aumento de los precios, particularmente de los combustibles, y la pérdida del poder adquisitivo se encuentran entre los principales motivos del descontento social.

Las movilizaciones también cuentan con el respaldo de estudiantes, quienes desde mediados de septiembre mantienen protestas para exigir mejores condiciones educativas, cambios en el sistema de admisión a las universidades y medidas para atender las dificultades de acceso a la vivienda.

La situación económica ha generado preocupación entre distintos sectores de la población. De acuerdo con un barómetro publicado el miércoles por varias organizaciones, entre ellas la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), una de cada dos personas en Francia declara que tiene dificultades para salir adelante con los recursos de su hogar.

Las manifestaciones ocurren durante los últimos meses de la presidencia de Emmanuel Macron, quien debe dejar el cargo en mayo. El Gobierno también enfrenta dificultades para atender las demandas sociales mientras busca sanear las finanzas públicas mediante un ajuste fiscal previsto para 2027.

Despliegan a 70 mil policías y gendarmes por las protestas

Ante la convocatoria nacional, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció el despliegue de 70 mil policías y gendarmes para vigilar las manifestaciones y responder ante posibles episodios de violencia.

El operativo contempla la participación de unidades especializadas y distintos recursos de seguridad, entre ellos drones, helicópteros, brigadas montadas, unidades caninas, 26 vehículos blindados Centaure de la Gendarmería y una quincena de vehículos anfibios.

También se dispusieron 110 unidades móviles para prevenir altercados, saqueos y daños a establecimientos comerciales y bienes públicos.

Las autoridades establecieron contacto con las organizaciones sindicales y los prefectos para coordinar los recorridos de las marchas y reducir los riesgos durante las concentraciones.

Además, los itinerarios autorizados deben evitar determinadas zonas consideradas sensibles, incluidos puntos de las ciudades donde anteriormente se registraron incidentes. El Ministerio del Interior también anunció controles en carreteras, vías ferroviarias y estaciones.

El Gobierno advirtió que responderá con firmeza ante cualquier alteración del orden público, en referencia a los disturbios y saqueos registrados durante las movilizaciones del 17 de octubre.

Estudiantes, agricultores y chalecos amarillos se suman a la huelga

Las protestas también comenzaron con bloqueos en centros de educación secundaria. Según las autoridades, 81 de los 3 mil 700 liceos del país registraron bloqueos, mientras que la Unión Sindical de Estudiantes de Liceo (USL) elevó a mil el número de centros cerrados.

En París, las fuerzas de seguridad intervinieron para impedir algunos bloqueos y utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a jóvenes manifestantes.

A la jornada también se incorporaron agricultores de la organización Confederación Campesina y participantes de los llamados chalecos amarillos, movimiento que retomó sus protestas en octubre para reclamar medidas frente al aumento del costo de la vida.

La movilización tuvo repercusiones en distintos espacios públicos. La Torre Eiffel, uno de los principales puntos turísticos de París, cerró sus puertas debido a la huelga nacional.

Por su parte, la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, afirmó durante la concentración en París que las movilizaciones continuarán hasta que exista una respuesta a las demandas de los trabajadores.

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