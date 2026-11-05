Las de hoy | 5 de noviembre de 2026

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 5 de noviembre de 2026

El Universal: 15 escándalos, una renuncia y ningún machuchón en prisión

En ocho años de gobierno de la 4T se han registrado escándalos que involucran a personajes destacados de este movimiento; sin embargo, sólo se ha presentado una renuncia: Guadalupe Taddei.

Reforma: Amaga ‘Mr. Veto’

Ante la derrota, Trump advierte freno a la oposición. Puede bloquear leyes del Senado o de Representantes que no le plazcan.

Milenio: Sin denuncias penales, 25 años de auditorías a los árbitros electorales

La ASF encuentra “múltiples irregularidades históricas” en gasto público desde 2000 en institutos locales y federal; la UIF bloquea cuentas de Taddei y 39 más.

La Jornada: Congela UIF cuentas de la red de corrupción en el INE

Incluye a Taddei y 15 empresas.

Excélsior: UIF bloquea cuentas por desvíos en el INE

Por operaciones financieras de riesgo, congeló a 25 personas físicas y 15 morales ligadas a proveedores electorales y presentó una denuncia ante la FGR.

El Financiero: Los mercados celebraron el triunfo de los demócratas

Wall Street recibe con optimismo nuevo balance de poder en EU; el Dow Jones se dispara 3% y lidera alzas.

El Economista: Superávit comercial de México con EU creció 26.1% entre enero y septiembre

Alcanzó cifra récord de 184 mil 019 millones de dólares en el periodo.

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